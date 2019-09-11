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GÜNDEM ÖZETİ / 11 Eylül 2019

ANADOLU AJANSI

11 Eylül 2019 Çarşamba 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 11 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)


EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag'ın eş başkanlıklarında, Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) İkinci Dönem Toplantısı ve İmza Töreni gerçekleştirilecek. Bakan Pekcan, daha sonra Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.45/15.00)

2- TÜİK, temmuz ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Konseyinin Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) mütevelli heyeti adaylığı toplantısına katılacak.

(Strazburg)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)


GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

2- Aralarındaki kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın üçüncü duruşması İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

(İstanbul/10.00)

3- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.


SPOR

1- Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın çeyrek finalleri ABD-Fransa ve Avustralya-Çekya maçıyla tamamlanacak, yarı finalistler belli olacak.

(Dongguan/14.00/Şanghay/16.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı 24 maçla sürüyor.

3- Galatasaray Kulübünün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesinde yapılacak.

(İstanbul/13.30)


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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 00:01
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