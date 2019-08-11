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GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ağustos 2019

ANADOLU AJANSI

11 Ağustos 2019 Pazar 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve programlar takip ediliyor.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılacak.

(İstanbul/ 06.47)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Araplar Büyüksinan Camisi'ndeki bayram namazından sonra Mevlana Kültür Merkezinde bayramlaşma programına katılacak, şehit ailesine ve bir vatandaşın evine ziyarette bulunacak.

(Konya/06.37-15.30)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bayramlaşacak.

(Antalya/17.15)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


SPOR

1- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.

- Galatasaray, İtalya temsilcisi Fiorentina ile özel maçta deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Floransa/22.00)

2- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.

(Spielberg/15.00)

3- 16 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Estonya ile karşılaşacak.

(Udine/19.45)


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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 00:00
  1. 11 AĞUSTOS 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ
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