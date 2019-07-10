0553 313 94 23

GÜNDEM ÖZETİ / 10 Temmuz 2019

ANADOLU AJANSI

10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 10 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 14. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenecek Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sincan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.30)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

5- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

6- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomide düzenlemeler içeren "torba teklif" ele alınacak.

(TBMM/14.30)


EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3. Küresel Balıkçılık Forumu ve Deniz Mahsulleri Fuarı'na katılacak, Rus mevkidaşı ile bir araya gelecek ve Orta Kafa Balık Tutma Buz Trolü "Skorpion"un suya indirilme törenine iştirak edecek.

(St. Petersburg)

2- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin 29 sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 45'i tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)


SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, yeni Kulüp Lisans Talimatı'yla ilgili Maslak'ta Kulüpler Birliği Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00)

2- Fransa Bisiklet Turu, Saint-Die-des-Vosges - Colmar arasındaki 5. etap yarışıyla sürüyor.

(Fransa)

3- Mısır'da gerçekleştirilen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda, çeyrek finalde Senegal-Benin ve Nijerya-Güney Afrika maçları yapılacak.

(19.00/22.00)

4- Galatasaray Kulübünün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı, Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.

(İstanbul/13.30)

5- TFF 2. Lig ve 3. Lig grup kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/15.00)

6- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu ilk maçları tamamlanacak.

7- UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu ilk maçları devam ediyor.

8- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.


***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:01
  1. GÜNDEM ÖZETİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’da 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi
    1. Diyarbakır’da 2 terörist silahları ile..
    2. KARDEMİR, Fortune 500 listesinde..
    3. Tekirdağ’da otomobil kağıt..
    4. Menemen’de rüzgar türbininin kanadını..
    5. 14 yaşındaki küçük kızın kullanıldığı..
    6. Uğur Soğutma, Antalyalılar’la buluştu
    7. İsrail 2019'un ilk yarısında 16..
    8. Emre Belözoğlu kampa katıldı
    9. PKK'lı teröristler 2 çobanı katletti
    10. ABD, Danimarka'dan Suriye'de..
    11. Emre Belözoğlu kampa katıldı
    12. GÜNDEM ÖZETİ / 10 Temmuz 2019
    13. Diyarbakır-Lice kırsalında iki..
    14. Tır şoförü, tartıştığı otomobil..
    15. 'Yeteri kadar İHA ve füzemiz var,..
    16. İstikbal Mobilya Kayserispor’da..
    17. CHP ilçe başkanından MHP ilçe..
    18. 10 vekilin dokunulmazlık dosyası..
    19. ABD'de başkanlık seçimi için bir aday..
    20. FETÖ'nün gerçek yüzü Kuzey..
    21. Türk Büyükelçi Ürdün'de, FETÖ'yle..
    22. Murat Başoğlu’nun yeğeni eşinden 2 yıl..
    23. İngilizler Mesut Özil-Fenerbahçe..
    24. Bodrum'da "Yeşilçam Müzikleri Konseri"
    25. ABD'den küstah tehdit: Türkiye'nin..
    26. Domuz zannederek ateş açıp kardeşini..
    27. Fenerbahçe-Boluspor hazırlık maçının..
    28. FETÖ’nün gerçek yüzünü anlatan "The..
    29. Türk hackerlar,AİHM'i vurdu!
    30. Bakan Pakdemirli, Rusya’da su ürünleri..
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    AK Partili vekil müjdeyi verdi: Dev proje Kurban Bayramı öncesi hayata geçebilir
    AK Partili vekil müjdeyi verdi: Dev proje Kurban Bayramı öncesi hayata geçebilir