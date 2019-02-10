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GÜNDEM ÖZETİ / 10 Şubat 2019

ANADOLU AJANSI

10 Şubat 2019 Pazar 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 10 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenimahalle ilçesinde muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek, şehit polis memuru Yusuf Çelik için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti düzenlenecek cenaze töreni ile açık hava toplantısına ve partisinin Demet seçim bürosu açılışına katılacak, esnafı ziyaret edecek, teşkilatlarla buluşma programına iştirak edecek.

(Ankara/10.30-19.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi temel atma törenine katılacak, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/12.00/15.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fatsa Matematik Müzesi ve Bilim Evi ile Bilim Sanat Merkezini, Valiliği, Penbe-İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesini, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret edecek, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelecek.

(Ordu/10.00-18.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Arkeoloji Müzesi ile Kırıkhan Bayezid-i Bestami Hazretleri Türbesi'ni ziyaret edecek, sanayici ve iş adamlarıyla toplantı yapacak, İskenderun Mahalle Temsilcileri Toplantısı'na iştirak edecek.

(Hatay/12.00-18.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 32. Afrika Birliği Liderler Zirvesi düzenlenecek.

(Addis Ababa)

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor. 

(Caracas)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. 

(Halep/İdlib)


GÜNCEL

1- Kartal'da çöken binayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul)


SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 21. haftaya Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe-Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/13.30/İzmir/16.00/İstanbul/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta Balıkesirspor Baltok-Tetiş Yapı Elazığspor, Boluspor-Afjet Afyonspor, İstanbulspor-Adana Demirspor, Adanaspor-Altay, Denizlispor-Altınordu müsabakalarıyla sürüyor.

(Balıkesir/Bolu/13.30/İstanbul/Adana/16.00/Denizli/19.00)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 18. haftaya Fenerbahçe Beko-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ-Afyon Belediyespor karşılaşmalarıyla devam edilecek

(İstanbul/13.00/Bursa/17.30)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta Gündoğdu Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol, İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Adana/14.00/İstanbul/16.00/Hatay/16.30)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftası Beşiktaş-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, VakıfBank-Halkbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet, Karayolları-Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale Belediyespor-Türk Hava Yolları karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00/Aydın/15.00/Ankara/16.00/Çanakkale/17.00)

6- Hentbolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında Yenimahalle Belediyespor, İspanya ekibi Rocasa Gran Canaria ile THF Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(Ankara/16.00)

7- Hentbol Süper Lig'de 14. hafta erkeklerde 3, kadınlarda ise tek maçla tamamlanacak.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 21. hafta karşılaşmaları sona erecek.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 00:00
  1. GÜNDEM ÖZETİ

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