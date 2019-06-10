GÜNDEM ÖZETİ / 10 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile bir araya gelecek.

(TBMM/11.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılacak, konferansın yüksek düzeyli oturumunda katılımcılara hitap edecek.

- Konferansa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrük Selçuk da katılacak.

(Cenevre)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa Hali'nde esnafla bir araya gelecek, Eminönü'nde "İstanbul Yolcu Taşıyan Deniz Dolmuş Nakil Vasıtaları Odası Buluşması"na katılacak, Küçükçekmece'de muhtarlarla buluşacak, esnaf ziyareti yapacak.

- Bakan Soylu ayrıca, Karadenizliler Derneği'ne ziyarette bulunacak, Bağcılar'da Trabzonlular Derneği 7 Bölge 7 Renk Festivali'ne iştirak edecek.

(İstanbul/04.30/10.00/13.00/16.30/18.30/21.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara HiltonSA'da düzenlenecek Yunus Emre Enstitüsü Müdürler Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)





EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 5. Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri Fuarı" programına katılacak.

(Ankara/13.30)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76'sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün faaliyetleri çerçevesinde siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 210 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)





SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 11 Haziran Salı günü oynanacak H Grubu 4. hafta maçı öncesi, müsabakanın yapılacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Türkiye, hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Reykjavik/21.15/21.45)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 4. hafta A, B, D, F ve G gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.

3- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grup maçlarıyla sürüyor. Organizasyonun dördüncü gününde D Grubu'nda Arjantin-Japonya, E Grubu'nda ise Kanada-Kamerun müsabakaları yapılacak.

(Paris/19.00/Montpellier/22.00)

4- Dünya Rafting Şampiyonası Tunceli'de devam ediyor.

5- İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.

(Kandiye/18.00)

6- Kulüplerin transfer çalışmaları izleniyor.

- Beşiktaş Kulübü, futbol takımının başına getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı için Vodafone Park'ın basın toplantı salonunda imza töreni düzenleyecek.

(İstanbul/15.00)

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