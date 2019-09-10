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GÜNDEM ÖZETİ / 10 Eylül 2019

ANADOLU AJANSI

10 Eylül 2019 Salı 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 10 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.45)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Konseyinin Dünya Dopingle Mücadele Ajansı üyeliği seçimi için Avrupa Konseyi Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinde düzenlenecek resepsiyona katılacak.

(Strazburg)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)


GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

2- Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11'i tutuklu 14'ü firari 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na sosyal paylaşım sitesi üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Enes Kanter'in yargılanmasına İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)


KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanacak iş birliği protokolünün imza törenine katılacak.

(Ankara/11.15)


SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 6. hafta A, B ve H gruplarında yapılacak 7 maçla tamamlanacak.

- H Grubu'nda yer alan Türkiye, deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek.

(Kişinev/21.45)

2- Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Arjantin-Sırbistan, İspanya-Polonya maçları yapılacak.

(Dongguan/14.00/Şanghay/16.00)

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı 6 maçla başlayacak.

4- 2019 Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Rusya'nın Ekaterinburg kentinde sürüyor.


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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 00:00
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