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GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ağustos 2019

ANADOLU AJANSI

10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Yaklaşık iki milyon hacı adayı Arafat'ta vakfeye duracak.

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta öğle namazının ardından vakfe duası yapacak.

(Mekke)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hindistan'ın Keşmir'in statüsünü değiştirmeye yönelik adımları sonrasında yükselen Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(İslamabad)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


SPOR

1- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.

- Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile özel maçta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

- Sivasspor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/Sivas/20.00)

2- Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Hollanda'nın Enschede kentinin ev sahipliği yaptığı 9. Grup'taki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşacak.

(Enschede/19.00)

3- 16 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında Litvanya ile karşılaşacak.

(Udine/15.15)


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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
  1. 10 AĞUSTOS 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ
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