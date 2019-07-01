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GÜNDEM ÖZETİ / 1 TEMMUZ 2019

ANADOLU AJANSI

01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 1 TEMMUZ 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya İş Federasyonu tarafından Imperial Hotel'de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına katılacak, Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toşihiro Nikai'nin Palace Hotel’de vereceği öğle yemeğine iştirak edecek.

- Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori'yi Temsilciler Meclisinde kabul edecek Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile İmparatorluk Sarayı'nda bir araya gelecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Başbakanlık Ofisi'nde çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

(Tokyo)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Parlamentarizmin Gelişmesi Forumunda konuşma yapacak, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşecek, TBMM-Duma İş Birliği Protokolü imza törenine katılacak.

(Moskova)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenecek MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/09.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avusturya'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliğinin 176. olağan toplantısı düzenlenecek.

(Viyana)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TDV Genel Merkez Konferans Salonu'nda "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- "Balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in yargılandığı dava, İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(İzmir/16.00)


KÜLTÜR SANAT

1- 33. Uluslararası İzmir Festivali'nin kapanışında ünlü piyanist Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alacak.

(İzmir/21.00)


SPOR

1- Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı Maslak'taki vakıf merkezinde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası Hollanda'nın Rotterdam kentinde devam ediyor. Türkiye, ikinci maçında ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.

(Rotterdam/17.15)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak.

4- Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda C Grubu'nda Tanzanya-Cezayir ve Kenya-Senegal, D Grubu'nda ise Namibya-Fildişi Sahili ve Güney Afrika-Fas maçları yapılacak.

(Kahire/22.00/22.00/19.00/19.00)


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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:01
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