GÜNDEM ÖZETİ / 1 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Beykoz İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek, "Esenler Seçim Start Programı"na katılacak.



(İstanbul/12.00/14.30/20.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Salda Gölü'nü ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, kentsel dönüşüm alanlarında ve Millet Bahçesi yapılacak alanda incelemede bulunacak.

(Burdur/12.30-17.30)







EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fidan dağıtımı ve Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, tarım ve orman sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.



(Denizli/10.30-15.00)



2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank'ın 2018 Faaliyet Sonuçları, 2019 Hedefleri ve Yeni Ürünler" toplantısına katılacak.



(İstanbul/11.00)

3- TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2018 sonuçlarını açıklayacak.



(Ankara/10.00)



4- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın'ın katılacağı Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı, JW Marriott Otel'de yapılacak.

(Ankara/15.00)



5- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, TZOB Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/10.30)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'da AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen Gymnich Toplantısına katılacak, toplantı kapsamında ikili temaslarda bulunacak.

- Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılacak ve temaslar gerçekleştirecek.

(Bükreş/Odessa)

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD’nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)



3- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacı askerin yargılanmasına İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.



(İstanbul/10.00)





KÜLTÜR-SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hilton Garden Inn Beylikdüzü’nde Turizm Otel Yöneticileri Derneği'nin (TUROYD) gala yemeğine katılacak.



(İstanbul/19.30)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins ile görüşecek ve Yunus Emre Enstitüsünde Türk amatör sporcular, spor kulüpleri, gençlik ve spor alanında çalışan STK temsilcileri ve gençler ile bir araya gelecek.



(Lahey/Amsterdam)



2- Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Göztepe, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Darüşşafaka Tekfen, İspanya temsilcisi Real Madrid'i Volkswagen Arena'da konuk edecek. Anadolu Efes ise Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.15/Atina/22.30)

4- Spor Toto 1. Lig'de 20. haftanın ilk maçında Osmanlıspor, Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek.

(Ankara/19.00)

5- Futbolda Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliği yaptığı 2019 Asya Kupası, Katar ile Japonya arasındaki final maçıyla sona erecek.

(Abu Dabi/17.00)







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