GÜNDEM ÖZETİ / 1 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği 12. Sektör Toplantısına katılacak.



(Afyonkarahisar/09.30)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "75. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni"ne iştirak edecek.



(Ankara/16.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı kapsamında, Zırhlı Amfibi Hücum Aracı-ZAHA Ön Prototip Aracı tanıtımına iştirak edecek.

- Demir ayrıca HİK Sistemi İçin Lojistik Destek İş Birliği Protokolü, Altay Yazılım- Kongsberg İş Birliği Protokolü, SSB ile ASELSAN arasında Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesi, ASELSAN ile Kazakistan STE firmaları arasında satış ve tedarik sözleşmeleri ve ALTAY Tankı Seri Üretim Projesi alt yüklenici sözleşmeleri imza törenlerine katılacak.

(İstanbul/09.00-11.30)

4- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 75. Mali Genel Kurulu dolayısıyla Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek, TOBB Konferans Salonu'nda hizmet şeref belgesi ve plaket takdim töreni düzenlenecek.

(Ankara/13.00/16.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da Asya İş Birliği Diyaloğu 16. Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

(Doha)



2- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.



(Caracas/Ankara)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib)







GÜNCEL



1- Hak-İş ve Memur-Sen Şanlıurfa'da, Türk-İş Kocaeli'de, Türkiye Kamu-Sen Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacak.



(Şanlıurfa/10.00/Kocaeli/10.00/Samsun/10.00)







SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalacak son takım İstanbul'da belli olacak.



- THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.



(İstanbul/20.00)



2- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanya'nın Barcelona ile İngiltere'nin Liverpool takımları karşı karşıya gelecek.



(Barselona/22.00)



3- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/18.00)

4- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarında Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Mogaz, SELKA Eskişehir Hentbol-1955 Batman Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00/Eskişehir/19.00)

5- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası Almanya'da sahibini bulacak.

- Kupa finalinin rövanşında Almanya temsilcisi s.Oliver Würzburg, İtalya'nın Dinamo Sassari takımını konuk edecek.



(Würzburg/18.00)







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