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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Eylül 2019

ANADOLU AJANSI

01 Eylül 2019 Pazar 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 1 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı anma törenlerine katılacak.

(Varşova)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


SPOR

1- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Çin'de sürüyor.

- Organizasyonun ikinci gününde Türkiye, E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maçta Çekya ile ABD karşı karşıya gelecek.

- Günün diğer maçları F Grubu'nda Yeni Zelanda-Brezilya ve Yunanistan-Karadağ, G Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti-Ürdün ve Fransa-Almanya, H Grubu'nda da Kanada-Avustralya ve Senegal-Litvanya arasında oynanacak.

(Şanghay/11.30/15.30/Nanjing/11.00/15.00/Shenzhen/11.30/15.30/Dongguan/10.30/14.30)

2- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçlarıyla sürüyor.

- Türkiye, Ankara Spor Salonu'nda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

- Günün diğer maçları Sırbistan-Romanya, Almanya-Slovenya, Polonya-İspanya, Rusya-Belçika, İtalya-Slovakya, Hollanda-Yunanistan ve Azerbaycan-Bulgaristan arasında oynanacak.

(Ankara/19.30/17.00/Lodz/19.00/21.30/Bratislava/16.30/19.00/Budapeşte/17.00/19.30)

3- Süper Lig'de 3. hafta Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep, Fenerbahçe-Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/Sivas/19.15/İstanbul/Malatya/21.45)

4- TFF 1. Lig'de 3. hafta Giresunspor-Hatayspor, Fatih Karagümrük-Hatayspor, Eskişehirspor-Bursaspor, Adana Demirspor-Keçiörengücü müsabakalarıyla sona erecek.

(Giresun/İstanbul/19.15/Eskişehir/Adana/21.45)

5- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Mersin Cimnastik Salonu'nda finallerle sona erecek.

(Mersin/13.30)

6- A Milli Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Polonya'nın Walbrzych kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki ikinci maçında İsrail ile karşılaşacak.

(Walbrzych/15.30)

7- CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur ilk maçında Romanya temsilcisi Dobrogea Sud'u Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda konuk edecek.

(Antalya/17.00)

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'si koşulacak.

(Stavelot/16.10)

9- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçları tamamlanacak.


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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 00:00
  1. GÜNDEM ÖZETİ

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