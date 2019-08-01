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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2019

ANADOLU AJANSI

01 Ağustos 2019 Perşembe 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleşecek 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin açılış toplantısı Bakanlık Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/14.00)


EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT AŞ iş birliği ile başlatılan Tarım Kredi Ortak Kart Projesi tanıtımına ve Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katılacak.

(Trabzon/10.00/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, 2019 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklara ilişkin istatistikleri yayımlayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı ikili ve üçlü ön görüşmelerle başlayacak.

(Nur Sultan)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarının ve hayatının anlatılacağı Dijital Gösterim Merkezi'nin açılışı yapılacak.

(İstanbul/12.00)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nı ziyaret edecek.

- Bakan Kasapoğlu, 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne katılacak.

(Antalya/13.30/17.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları tamamlanacak.

- Yeni Malatyaspor, evinde 2-2 berabere kaldığı Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ljubljana/21.00)

3- Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sürüyor.

4- Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası Yunanistan'ın Volos kentinde çeyrek final maçlarıyla devam ediyor.


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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 00:01
  1. GÜNDEM ÖZETİ

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