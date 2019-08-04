GÜNDEM İPTALİ

Gündemimizin "Özel Haber" bölümü altındaki "Fiyat dalgalanması olursa gerekli operasyonu yaparız" başlıklı 3. maddesi sehven yer aldığı için iptal edilmiştir.

Saygılarımızla

AA

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