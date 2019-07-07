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GÜNDEM İPTALİ

07 Temmuz 2019 Pazar 11:21
GÜNDEM İPTALİ

Gündem Özeti ve Gündemimizin "YASAMA YÜRÜTME SİYASET" başlığı altındaki "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Değerlendirme Toplantısı’na katılacak." maddesi ile "GÜNCEL" başlığı altındaki "TİKA tarafından, Anadolu Ajansı, TRT, THY, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile TÜGVA başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenen ve üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılmasını amaçlayan 'Tecrübe Paylaşım Programı'nın tanıtım töreni gerçekleştirilecek." maddesi, sehven yer aldığı için iptal edilmiştir.

Saygılarımızla.

AA



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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:21
  1. gündem iptali

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