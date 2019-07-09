GÜNDEM / 9 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







2- CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'nin TBMM grup toplantıları yapılacak.



(TBMM/13.30/10.45/12.45/09.45)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, valilik ve adliye ziyaretlerinden sonra Bölge Adliye Mahkemesi binasında incelemelerde bulunacak ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret edecek.



(Diyarbakır/14.00/14.30/15.30/17.00)



2- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.



(TBMM/15.00)



3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı görüşülecek.



(TBMM/15.15)





EKONOMİ



1- TÜİK, finansal yatırım araçlarının haziran ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.



(Ankara/10.00)



2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 ay, 2 yıl ve 6 yıl vadeli tahvil ihaleleri düzenleyecek.



(Ankara)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.



(İdlib/Halep)







GÜNCEL



1- FETÖ davaları



- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/ 09.30)



- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki olaylara ilişkin 29 sanığın yargılandığı dava İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.



(İstanbul/10.00)



- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 45'i tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)







SPOR



1- Beşiktaş Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde çift antrenmanla sürdürecek.



(İstanbul/10.30/18.30)



2- Fransa Bisiklet Turu, Reims-Nancy arasındaki 4. etap yarışıyla sürüyor.



(Fransa)



3- UEFA Şampiyonlar Ligi, 1. ön eleme turu ilk maçları başlayacak.



4- UEFA Avrupa Ligi, 1. ön eleme turu ilk maçları yapılacak.



5- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.



6- 2019 Üniversite Yaz Oyunları İtalya'nın Napoli kentinde devam ediyor.





ÖZEL HABER





1- Devlet desteği alan çocuklar LGS'de başarıyı yakaladı



- Aile birliği ve bütünlüğü içinde sağlıklı büyümeleri amacıyla ailesi yanında Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti alan çocuklardan 37'si, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda 400 ve üzeri puan aldı



- Mersin'de 493,3965 puan alan bir öğrenci yüzde 0,2'lik, Amasya'dan 475 puan alan bir öğrenci yüzde 1'lik, Zonguldak'tan 467 puan alan bir öğrenci ise yüzde 2'lik dilime girdi



- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:



- "Devletimizin imkanları ile sarıp sarmaladığımız çocuklar bugün başarı ve dereceleriyle bizleri gururlandırıyor"



(Merve Yıldızalp/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Sanayi kentinden ilk yarıda 7,7 milyar dolarlık ihracat



- Türk imalat sanayisinin kalbi konumunda olan Kocaeli'nin yılın ilk 6 aylık dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 7,7 milyar dolara ulaştı



- Bu performansıyla 66 ilin toplam dış satımından daha fazlasına tek başına imza atan Kocaeli, dünyanın dört bir yanındaki 180 ülkeye sevkiyat gerçekleştirdi



- Yılın ilk yarısında Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan dış pazar Birleşik Krallık oldu



(Kocaeli/Şahin Oktay)



3- "15 Temmuz asla unutulmasın eğer unutulursa biz o gün ölürüz"



- Marmaris'te FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası 15 Temmuz'un unutulmamasını, gelecek nesillere iyi anlatılmasını istiyor



- Anne Güzel Eker:



- "15 Temmuz asla unutulmasın, eğer unutulursa biz o gün ölürüz. Unutulursa bütün şehit anneleri üzülür"



- Baba Nihat Eker:



- "Biz hayatta olduğumuz müddetçe bu acı hiçbir zaman içimizden çıkmayacak. Sanki 15 Temmuz günü gibi acıyı yaşıyoruz"



(Sabri Kesen/Muğla)









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