GÜNDEM / 8 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek.



(Ankara/11.45/15.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 3. Kültür Sanat Ödülleri törenine katılacak.



(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3 - CHP, HDP, MHP ve İYİ Partinin Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.



(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- TBMM Genel Kurulunda, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemelerin de yer aldığı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.



(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)





EKONOMİ



1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneğini ziyaret edecek.



(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindeki heyetin temasları izleniyor.

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- FETÖ davaları



- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı dava Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(Ankara/09.30)



- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 kişinin yargılanmasına Ankara 2.Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.



(Ankara/08.30)



- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, hükümle birlikte dosyaları ayrılan 35 sanığın yargılanmasına devam edilecek.



(Kocaeli/09.30)



- Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13'ü firari 84 sanığın yargılaması sürecek.



(Zonguldak/10.00)







SPOR



1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya temsilcisi Khimki, Anadolu Efes de Litvanya'nın Zalgiris takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.



(Moskova/20.00/Kaunas/21.30) (Fotoğraflı)



2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, Fransa temsilcisi SIG Strasbourg ile deplasmanda karşılaşacak.



(Strazburg/22.30)



3- Voleybolda Efeler Ligi'nin 12. haftasına Halkbank-Ziraat Bankası müsabakasıyla devam edilecek.



(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)



4- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Beşiktaş-Çanakkale Belediyespor karşılaşacak.



(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)



5- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları ve transfer faaliyetleri izleniyor.



- Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Helmond Sport, Trabzonspor da aynı ülkeden ADO Den Haag ile hazırlık maçı yapacak.



(Antalya/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER







1- Sokakta çalıştırılan 11 bin 760 çocuğa ulaşıldı



- Çocukların sokakta çalıştırılmasının önlenmesi konusunda başlatılan uygulama kapsamında, 130 mobil ekiple sokakta çalışan ya da çalıştırılan 11 bin 760 çocuğa ulaşıldı



- Sokakta çalışan ve ailesi olmayan çocukların kurum bakımı altına alındığı uygulamayla 4 bin 99 çocuk hakkında eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmeti verildi



- 3 bin 99 çocuğun ailesine Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti ya da sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığı ile destek sağlandı



(Merve Yıldızalp/Ankara)

2- Türkiye'de 2018'de kişi başına 7 kitap düştü



- Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 bandrol ve tescil verilerine göre, geçen yıl bandrol muafiyetine tabi yayınlar da dahil olmak üzere 580 milyon 956 bin 504 kitap basıldı, kişi başına düşen kitap sayısı 7,18 oldu



- En çok ''eğitim'' kategorisindeki kitaplara bandrol satışı yapılırken, bunu ''yetişkin'' ve ''inanç'' kategorisi izledi, en az bandrol satışı ise ''akademik'' alanda gerçekleşti



- Geçen yıl 756 sinema filmi, 2 bin 204 müzik yapımı tescil edildi



- Eser sahiplerinin isteğine bağlı gerçekleştirilen tescil işlemlerinde yüzde 63 artış yaşandı



(Eda Özdener-Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

3- Cumhurbaşkanına suikast timinin "tek firarisi" 30 aydır aranıyor







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