GÜNDEM / 7 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- TİKA tarafından, Anadolu Ajansı, TRT, THY, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile TÜGVA başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenen ve üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılmasını amaçlayan "Tecrübe Paylaşım Programı"nın tanıtım töreni gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son gününde 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izleyecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Voleybolda 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabı Çin'de sona erecek. Üçüncülük maçında Türkiye ile Çin, final maçında Brezilya ile ABD karşılaşacak.

(Nanjing/10.00/14.30)

3- Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek.

(Belgrad/21.30/18.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybolda FIVB Erkekler Challenger Kupası Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek.

(Ljubljana/21.30/18.30)

5- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, ABD ile Hollanda arasında yapılacak final maçıyla sona erecek.

(Lyon/18.00)

6- Brezilya'da gerçekleştirilen 2019 Kupa Amerika, Brezilya ile Peru arasında oynanacak final maçıyla sona erecek.

(Rio de Janeiro/23.00) (Fotoğraflı)

7- Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda Madagaskar-Demokratik Kongo ve Cezayir-Gine maçları yapılacak.

(19.00/22.00)

8- 106. Fransa Bisiklet Turu, Belçika'da 2. etap yarışıyla devam edecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı)

9- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Almanya Grand Prix'si koşulacak.

(Chemnitz/15.00)





ÖZEL HABER

1- Türk bankacılık sektörü Moody's raporunu yalanlıyor

- Türkiye'nin hem stratejik hem de lokomotif sektörlerinin başında gelen bankacılık sektörü, sermaye yeterlilik rasyosu ve düşük sorunlu kredi oranıyla güçlü yapısını devam ettiyor

- Bankacılık sektörünün NPL oranı bu yılın mart ayında yüzde 4,04 iken, mayıs itibarıyla sınırlı yükselişle yüzde 4,18'e çıktı

- Türkiye, yüzde 14,8'lik oranla G20 ülkeleri içinde hane halkı borçluluğu en düşük ülkeler arasında yerini aldı

- Bankaların çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 12,9 düzeyinde bulunuyor

(Murat Birinci-Murat Aslan/İstanbul)

2- FETÖ'NÜN FİRARİLERİ - Suikast timinin "tek firarisi"

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan hainlerden eski yüzbaşı Burkay Karatepe, "suikast timi"nin tek firari ismi

- Muğla Emniyet Müdürlüğünce kurulan özel ekip tarafından aranan Karatepe'nin, 16 Temmuz sabahı tanınmamak için güneş gözlüğü takıp, şort ve parmak arası terlik giyinerek Marmaris'ten İzmir'e kaçtığı, ardından bir yakınının yardımıyla Eskişehir'e gittiği tespit edildi



- Kütahya-Afyonkarahisar istikametine çıkış yaptığı belirlenen firari Burkay Karatepe, kırmızı bültenle aranıyor



(Durmuş Genç/Muğla)

3- İstanbul havalimanları, 6 ayda 48 milyon yolcuyu gördü

- Dünyanın en önemli havacılık merkezleri arasında yer alan İstanbul'daki havalimanlarında, bu yılın altı aylık döneminde 337 bin 218 iç ve dış hat seferi düzenlendi

- İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, yılın yarısını kapsayan dönemde icra edilen seferlerle toplam 48 milyon 763 bin 184 yolcu seyahat etti



(İzzet Taşkıran/İstanbul)





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