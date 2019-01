GÜNDEM / 7 OCAK 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1 - TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek.



(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.



(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur Spor Lisesi Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Burdur aday tanıtım programına ve Öğretmenevi'nde teşkilat toplantısına katılacak.



(Burdur/12.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ



1- TÜİK, 2015-2017 dönemi "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" verilerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi'nde düzenlenecek basın toplantısıyla "2018 Küresel İnsan Ticareti Raporu" açıklanacak.



(Viyana) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL



1- FETÖ davaları



- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı dava Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ'nün Denizli il yapılanması ve finans ayağına yönelik 146 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.



(Denizli/10.00)





SPOR



1- Türkiye Futbol Federasyonu MHK Kış Semineri kapsamında, Calista Luxury Resort Otel'de FIFA kokart töreni yapılacak.



(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftanın son maçında, Darüşşafaka Tekfen ile Türk Telekom, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)



3- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçlarında, Nilüfer Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Türk Hava Yolları-Halkbank karşı karşıya gelecek.



(Bursa/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)



4- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları ve transfer faaliyetleri izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER





1- Lise öğrencileri girişimciliği yaşayarak öğrenecek



- Milli Eğitim Bakanlığınca, "tasarım-beceri atölyeleri"nin hayata geçirileceği liselerde, yenilikçi düşünme, problem çözme, iletişim, iş birliği gibi becerilerin geliştirilmesi için girişimcilik eğitimleri başlatılacak

- Genç Başarı Eğitim Vakfı ile yürütülecek GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı ile öğrenciler, yönetim kurulu toplantıları düzenleyecekler, kendi küçük ölçekli şirketlerini kuracaklar, yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayalı bir girişimcilik eğitimi alacaklar

- MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural:

- "Program, öğrencilerimizi girişimcilik, ekonomi ve iş yönetimi alanlarında uygulamalı etkinliklerle buluşturacak"



(Burcu Çalık/Selma Kasap-Ankara)



2- Merkez bankalarının enflasyonla imtihanı 2019'da da sürecek



- Küresel ekonomiye yönelik birçok belirsizlikle mücadele edilen 2018'de merkez bankaları, büyük ölçüde enflasyon hedefini yakalamada sıkıntı yaşarken, bu kapsamda fiyat istikrarını sağlamanın 2019'da da ana gündem olmaya devam etmesi bekleniyor

- Geçen yıl döviz likiditesini artırıcı yönde birçok adım atan ve 8 yıl aradan sonra sadeleşmeye geçen TCMB, 2019'da enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşunu koruyacağını vurguluyor

- Para politikasını normalleştirme çabaları doğrultusunda 2018'de 4 kez faiz artıran Fed'in, bu adımlarına 2019'un ikinci yarısında ara vereceği öngörülürken, ABD Başkanı Trump'ın bankaya yönelik eleştirileri ve uyguladığı ticaret politikalarının Fed'in kararlarını ne şekilde etkileyeceği yakından takip edilecek

- Varlık alım programını Aralık 2018 itibarıyla sonlandıran ECB ile BoE için, Brexit sürecinin 2019'da da para politikalarına yön veren temel gelişme olması bekleniyor



(Belgin Yakışan Mutlu/Abdulselam Durdak/İstanbul)



3- YARIYIL TATİLİNİN GÖZDE ROTALARI - Mideyi de gönlü de doyuran tatil rotası: Gaziantep ve Şanlıurfa



- Lezzetli ve gösterişli sofralarıyla adeta birbiriyle yarışan Gaziantep ve Şanlıurfa, sahip oldukları tarihi ve kültürel değerlerle de yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyenleri bekliyor

- Bu iki şehre gelenler “Peygamberler şehri” Şanlıurfa’da Balıklıgöl, Göbeklitepe, Halfeti ve Harran evlerini, gastronomi şehri Gaziantep’te hayvanat bahçesi, Safari Park ve müzeler gibi yerleri gezebilir, Çingene Kızı mozaiği ile ABD'den getirilen parçalarını görebilir, yorgunluklarını eşsiz yemekler ve tatlılarla donatılmış sofralarda atabilir

- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:

- "Tarihi mirastan beslenen bir yapınız varsa, Roma'yı, Selçuklu'yu, Osmanlı'yı ve onların eserlerini görmek istiyorsanız bu bölgeye gelin"

- ŞUTSO Turizm Meslek Komitesi Başkanı Kamil Türkmen:

- "Bizim şehrimiz diğer bölgeler gibi tek sezonluk bir kent değil, yılın 365 günü ziyarete müsait bir kenttir. Şehrimizde tarihten doğaya, kayaktan termal turizme kadar her alanda ciddi bir potansiyel var, değerlendirmek isteyen buyursun"



(Kerem Kocalar/Rauf Maltaş-Gaziantep/Şanlıurfa)











