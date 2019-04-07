GÜNDEM / 7 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay Derneğinin ATO Congresium'da yapılacak 101. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noter uygulaması kapsamında Ankara 35. Noterliği'ni ziyaret edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırının ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftaya Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor, Göztepe-Akhisarspor, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/İzmir/Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa Halter Şampiyonası Gürcistan'ın Batum kentinde sürüyor.

3- Judoda Antalya Grand Prix müsabakaları sona erecek. (Fotoğraflı)

4- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta Ümraniyespor-Hatayspor, Giresunspor-Gençlerbirliği, Afjet Afyonspor-Adana Demirspor, Adanaspor-Abalı Denizlispor müsabakalarıyla sürecek.

(İstanbul/14.00/Giresun/Afyonkarahisar/16.30/Adana/19.30) (Fotoğraflı)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftaya Fenerbahçe Beko-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji, Banvit-Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.15/Balıkesir/17.30) (Fotoğraflı)

6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın son maçında İstanbul Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı 1. devre ikinci gün maçlarında Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Halkbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor-Karayolları karşı karşıya gelecek.

(Bursa/14.00/16.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 20. haftası 3 maçla sona erecek.

9- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 30. hafta karşılaşmaları yapılacak.

10- Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Miting Alanı'ndan verilecek startla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/08.45/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- ASELSAN kızılötesi dedektörleri millileştiriyor

- ASELSAN, keşif gözetleme, füze arayıcı başlık, hedefleme sistemleri, insansız hava araçları ve Milli Muharip Uçağın elektro-optik sistemleri gibi birçok platformda kullanılabilecek kızılötesi dedektörleri üretebilir hale geldi

- Geliştirilecek elektro-optik sistemlerin performans limitleri ve dolayısıyla TSK'nin yeteneklerinin sınırları düşman unsurlar tarafından tahmin edilemeyecek

- Milli olarak geliştirilen kızılötesi dedektör teknolojisi olası ihraç izni kısıtlarını ortadan kaldırarak savunma sanayisinin uluslararası arenada daha kolay rekabet edebilir duruma gelmesini de sağlayacak

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Parmak izi ile çalışacak yeni akıllı araçlar geliyor

- ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde faaliyet gösteren Ar-Ge mühendisleri, sürücüleri parmak izinden tanıyıp araçları çalıştırabilen teknoloji tasarlıyor

- Yeni teknolojinin, çipli kimlik kartlarına entegre edilerek araçları sadece yetkili sürücülerin kullanabilmesi hedefleniyor

- Ar-Ge Mühendisi Aytek Savaş:

- "Sürücünün parmak izi doğrulanmazsa takip merkezine alarm gönderilecek. Takip merkezi, aracı uzaktan izleyerek gerek duyarsa uygun bir noktada aracı uzaktan durdurabilecek"

- "Teknolojimizin hayata geçmesiyle arabaların çalınması tarihe karışacak"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı)



3- Toplumun Temel Direği: Aile - Sıcakkanlı bir Trakya ailesinin sevgi dolu hikayesi

- Kırklareli'nde yaşamları boyunca birçok mutluluk ve hüzne tanıklık ederek evliliklerinde bir yastıkta yarım asırdan fazlasını geride bırakan Ali ve Arzu Varol çifti, birbirlerine sevgi ve saygılarıyla gençlere örnek oluyor

- Torunlarının torunlarını gören çift, evlerini oğlu ve gelini ile paylaşıyor

(Özgün Tiran/Kırklareli)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.