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GÜNDEM / 7 Haziran 2019

ANADOLU AJANSI

07 Haziran 2019 Cuma 09:00
GÜNDEM / 7 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da esnafı ve Trabzonlular Derneğini ziyaret edecek, helikopterle trafik denetimine katılacak.

(İstanbul/11.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İl Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(Kastamonu/17.30/18.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katılacağı oturumla ikinci gününde devam edecek.

(St. Petersburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile 8 Haziran Cumartesi günü yapılacak maç öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Türkiye, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Konya/20.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda cumartesi günü Türkiye ile karşılaşacak Fransa Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Didier Deschamps, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Fransa, maç öncesi son antrenmanını statta yapacak.

(Konya/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 3. hafta A, B, D, F ve G gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.

4- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ikinci maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Arnavutluk'u konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

5- Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası İspanya'nın Pontevedra kentinde sürüyor.


ÖZEL HABER

1- Yüzyıllık vaatte geri sayım

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçmesi planlanan Filyos Projesi'nde sona yaklaşıldı"

- "Fiziki gerçekleşmesi yüzde 80 olan limanın, 2020'de hizmete alınması planlanıyor"

- "Hem Zonguldak'ın hem de Türkiye'nin lojistik imkanlarını güçlendirecek büyük bir yatırım olacak Filyos Limanı'nda yıllık elleçlenecek yük kapasitesi 25 milyon ton olacak"

(Ankara/Arife Yıldız Ünal)

2- TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - 32 binden fazla okulda "sıfır atık" dönemi başladı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında ülke genelinde sürdürülen seferberliğe binlerce okul da destek verdi

- Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre, Türkiye genelindeki 32 bin 574 okulda atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayan geri dönüşüm kutuları ve konteynerlerin bulunduğu atık yönetim sistemleri oluşturuldu

- Pilot il olan Ankara'da 58 bin 293 öğrenciye "sıfır atık farkındalık eğitimi" verildi

- Eğitimlerin, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 20 ilde yaygınlaştırılması planlanıyor

(Burcu Çalık-Ankara)


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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 09:00
  1. 7 haziran 2019
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