GÜNDEM / 7 Ağustos 2019 ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'i resmi törenle karşılayacak.

- Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından Zelenskiy onuruna resmi akşam yemeği verecek.



(Ankara/17.00/17.15/18.15/19.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle bir araya geliyor.



(TBMM/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilikte il değerlendirme toplantısına katıldıktan sonra basın açıklaması yapacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, belediye arıtma alanında incelemede bulunacak ve belediyeye ziyarette bulunacak.



(Isparta/11.00/13.30/15.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlıkları arasındaki "Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü" imza törenine katılacak.



(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulunda mezuniyet törenine iştirak edecek, ardından özel harekat yerleşkesinde incelemelerde bulunacak.



(Diyarbakır/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, M.İhsan Arslan Vakfı iş birliğiyle açılacak özel eğitim okulu için düzenlenecek protokol imza törenine katılıyor.



(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ



1- 11. Büyükelçiler Konferansı sürüyor



- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül büyükelçilere hitap edecek.



- Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün konferans kapsamında konuşma yapacak.



(Ankara/15.00/17.45/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



(Ankara)



3- Hindistan'ın Keşmir'in statüsünü değiştirmeye yönelik adımları sonrasında yükselen Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Ankara/İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.



(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu kesimi toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- FETÖ davaları



- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.30)



- Adana'da, FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik 4 sanıklı davanın duruşması Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(Adana / 11.00)







SPOR



1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları tamamlanacak.



- Medipol Başakşehir, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.



(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)



2- TFF Süper Kupa, Ankara'da sahibini bulacak.



- Geçen sezonun Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray ile kupa finalisti Akhisarspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



(Ankara/21.30) (Fotoğraflı)



3- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor'un Çekya temsilcisi Sparta Prag, Yeni Malatyaspor'un ise Sırbistan ekibi Partizan ile 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı ilk maçlar öncesi her iki takımın teknik direktörleri Ünal Karaman ve Sergen Yalçın, müsabakaların yapılacağı kentlerde basın toplantısı düzenleyecek.



(Prag/18.00/Belgrad/20.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Hollanda'nın Enschede kentinin ev sahipliği yaptığı 9. Grup'taki ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Leczna ile karşılaşacak.



(Enschede/19.30)





ÖZEL HABER



1- Ulaşımda bayram önlemleri



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:



- "Bayram tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşımız yola çıkacak. Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemlerimizi aldık"



- "Amacımız vatandaşın bölünmüş yollar, YHT'ler, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış havalimanlarıyla sevdiklerine kavuşmasıdır. Vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var. Her zaman uymamız gereken trafik kurallarına bayram gibi yoğun zamanlarda daha da özen göstersinler, kimsenin bayramını acıya dönüştürmesinler"



(Arife Yıldız Ünal/Ankara)



2- "Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur"



11. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak için Türkiye'ye gelecek Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, AA muhabirine özel demeç verdi.



- Moratinos'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



"Türkiye'nin, İttifak'a geçmişte ve şimdiki siyasi ve finansal desteği vazgeçilmezdir ve her geçen gün daha da güçlenmektedir.



- "Türk dış politikası, yabancı düşmanlığı, İslamofobi, anti-Semitizm, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık konularını ele almak için çok taraflı iş birliğini tamamen kullanıyor. Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur"



- "Birleşmiş Milletlerin temelini oluşturan çok taraflılık konusunda güvensizlik var. Bu nedenle, çok taraflılığı daha sonuç odaklı hale getirerek bu güveni geri kazanmamız gerekiyor"



- "Nefret, dijital platformlar aracılığıyla her yerde vahşi bir ateş gibi yayılıyor. Basın organlarında, nefreti ortadan kaldırmak ve nefret söylemlerine karşıt bir anlatıyı sunmalıyız"



- "Filistin ve İsrail çatışması tüm çatışmaların anasıdır. Tüm çatışmalar barışçıl bir şekilde çözülmelidir çünkü çatışmalar devam ettiği sürece gelişim çabalarımız tükenecektir. Sürdürülebilir bir barışa, diplomaside bir artışa ihtiyacımız var"



(Şenhan Bolelli/İspanya)



3- Çin-ABD çekişmesi Türk çiftçisine yarayacak



- Çin'in ABD'den tarım ürünleri alımını geçici olarak durdurması, Türkiye'nin bu ülkeye tarım ürünleri ihracatı yapması için fırsat yarattı

- DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı:

- "ABD ile Çin arasındaki bu gerginlik Türkiye için bir fırsat olabilir. Turunçgiller başta olmak üzere, Türkiye'de yetişen bütün yaş sebze ve meyveler ile tahıllarda potansiyel var"

- Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz:

- "Yakın zamanda Çin'den bir heyeti Türkiye'de misafir etmeyi düşünüyoruz. Oradaki gelişmelere bağlı olarak biz de Çin'i gündemimizin öncelikli maddesine aldık"



(Deniz Çiçek/Ankara)









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