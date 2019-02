GÜNDEM / 6 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde ODTÜ Teknokent açılışına katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.



(Ankara/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülke büyükelçileriyle bir araya gelecek.



(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi Proje Tanıtım Toplantısı ile Şanlıurfalılar Federasyonunun gala yemeğine katılacak.



(Gaziantep/11.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ni açıklayacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülke genelinde başlatılacak "Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası"nın Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki açılışına katılacak.



(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Özel Çocuklara Özel Materyaller" toplantısına katılacak.



(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- TBMM'den



- Genel Kurulda, Maden Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi görüşülecek.



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verecek.



- TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile bir anlaşmayı uygun bulan kanun teklifini ele alacak.



(TBMM/14.00/10.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)







EKONOMİ



1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Kiraz ilçesinde çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelecek.



- Pakdemirli, Ödemiş'te Yeşilbademli Kooperatif Süs Bitkileri Üreticileri, Tire'de de çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, esnaf ve muhtarlarla görüşecek.



(İzmir/10.00/11.30/12.30/14.00/15.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin" basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- TÜİK, geçen yılın üçüncü çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen "Ekonomi ve Zanaat" konulu 2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer eserlerden oluşan serginin açılışı, Cer Modern Sanatlar Merkezi'nde yapılacak.



(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.



(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı, Fener Rum Patriği Bartolomeos eşliğinde Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek, Yunanistan Başkonsolosluğu'nda İstanbul'da yaşayan Rumların temsilcileriyle bir araya gelecek.



(İstanbul/09.15/11.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Makedonya'nın NATO'ya üyelik sürecinde son aşama olan katılım protokolü imzalanacak.



(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Bangsamoro Organik Yasası (BOL) referandumunun ikinci turunda bazı bölgelerin özerk bölgeye katılımı için sandık başına gidilecek.



(Ankara/Mindanao)



5- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.



(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)





KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ATO Congresium’da sahnelenecek Troya Operası’nı izleyecek.



(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)



2- İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından sunulan Talat Sait Halman Çeviri Ödülü ve Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü, düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.



(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL



1- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Gaziosmanpaşa Doğa İlkokulu'nda liseler arasında düzenlenen "İyi Yönetim İlkeleri" yarışmasının tanıtım etkinliğine katılacak.



(İstanbul/10.00)



2- FETÖ davaları



- Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılanmasına Ankara Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ’nün darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek



(Ankara/09.30)



- Düzce'de, FETÖ/PDY'nin "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, 22'si tutuklu, 18'i firari 77 sanığın yargılanması sürecek.



(Düzce/10.00)



- İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 91 sanığın yargılanmasına devam edilecek.



(İzmir/10.00)





SPOR



1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe, Galatasaray-Hatayspor karşı karşıya gelecek.



(Malatya/18.30/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)



2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 14. ve son haftasında D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan, Slovenya temsilcisi Petrol Olimpija ile deplasmanda karşılaşacak.



(Ljubljana/20.30)



3- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu 6. ve son hafta maçında Pınar Karşıyaka, Kosova temsilcisi Z Mobile Priştine'ye konuk olacak.



(Priştine/21.00)



4- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında A Grubu'nda VakıfBank, Bulgaristan temsilcisi Maritza ile VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak. E Grubu'nda ise Fenerbahçe Opet, Polonya'nın Chemik takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/18.00/Szczecin/20.00) (Fotoğraflı)



5- Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'ı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek.



(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)



6- Voleybolda Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın AO Thiras takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



(Santorini/20.30)



7- Dünya Para-Tekvando Şampiyonası Antalya'da sona erecek. (Fotoğraflı)







ÖZEL HABER



1- "Amacımız cemaat vakıflarının fonksiyonlarını gerçekleştirmelerini sağlamak"



- Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem:



- "Temel amacımız farklı dinlerin mensubu vatandaşlarımızın hayır hizmetlerini gerçekleştirmek üzere oluşturdukları cemaat vakıflarının da diğer tüm vakıflar gibi fonksiyonlarını gerçekleştirmelerini sağlamak"



- "Köklü ve güçlü medeniyetler ekonomik ve siyasi güçlerinin çok ötesinde insanlığa sundukları ahlaki ve sosyal değerlerle büyüklüklerini ortaya koyarlar"



(Eda Özdener/Ankara)





2- Kesme çiçek ihracatında "14 Şubat" dopingi

- 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Türkiye'den Hollanda, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere 20 ülkeye 50 milyon dal kesme çiçek ihracatı gerçekleştirildi



- Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz:

- "Yaklaşık 8 milyon dolarlık bir ihracatımız söz konusu. Çiçek sektörü için iyi sayılabilecek bir rakam. 14 Şubat'ta daha çok Avrupa ülkelerine yoğun satışımız oluyor. Özellikle Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Bulgaristan ilk 5'te yer alıyor. 20 ülkeye ihracat gerçekleştirdik"

- "Her ülkenin kendine göre beğendiği bir renk grubu var. İngiltere'de açık pembe çok seviliyor, Romanya'da ise açık pembeyi hiç satamıyoruz. Yunanistan'da beyaz, Romanya'da kırmızı ve beyaz çok seviliyor. Avrupa'da pastel, doğu blokta daha çok canlı renkler satılıyor"



(Hatice Özdemir Tosun / Antalya)





3- ANALİZ- Huawei'in yükselen pazar payı ABD'yi rahatsız mı etti?



- ABD, mahkemeler, uluslararası ilişkiler ve ticaret sınırlamaları ile Çinli teknoloji devi Huawei üzerinde kurduğu baskıyı artırmaya devam ediyor

- ABD Adalet Bakanlığı, Kanada'ya Huawei Mali İşler Direktörü Mıng'ın ABD'ye teslimi için resmi başvuruda bulunduğunu, Huawei'ye açılan davanın yanı sıra Mıng Vancou'nun da 13 ayrı suçtan yargılandığını bildirdi

- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang:

- "ABD bir süredir devlet gücünü kullanarak belirli Çinli şirketlere saldırıyor, isimlerini karalıyor. Bunun arkasında çok güçlü siyasi kasıt ve manipülasyon var"

- Toplam 100 milyar dolarlık Ar-Ge yatırım planı bulunan ve uçtan uca 5G sistemi tedarik edebilen dünya üzerindeki tek şirket olan Huawei'nin, 5G'ye özel Ar-Ge bölümünde 5 bin 700 mühendis ve 500’ü aşkın 5G uzmanı çalışıyor

- Brand Finance değerlendirmesine göre 2017'de 25,2 milyar dolarla en değerli şirketler sıralamasında 39'uncu sırada yer alan Huawei, 2018'de 38 milyar dolarla 25'inciliğe, 2019'da da 62,3 milyar dolarla 12'nciliğe yükseldi

- 2002'de Türkiye'de faaliyetlerine başlayan Huawei, yüzde 87'si Türk olan yaklaşık bin 500 çalışanı, 220 milyon doların üzerinde yatırımı ve 600'ü aşan yerli şirketle yaptığı ortak çalışmalara her geçen gün bir yenisini ekliyor



(Bekir Gürdamar/İstanbul)









