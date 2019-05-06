GÜNDEM / 6 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı'na katılacak.



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne iştirak edecek, şehit aileleri ile iftarda bir araya gelecek.



(Ankara/15.00/16.00/17.30/19.54) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplanacak.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Haftası dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda düzenlenecek açılışa katılacak.



(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ



1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Rusya Demiryolları AŞ ve Azerbaycan Demiryolları AŞ arasındaki "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Transit, İhracat ve İthalat Sevkiyatlarının Geliştirilmesine Yönelik Mutabakat Zaptı"nın imza törenine katılacak.



(Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.



(Caracas/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- FETÖ davaları



- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanması 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılanmasına Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Kocaeli/09.30)



- Hakkari'de, darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 31 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması, Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılıyor.



(Hakkari/09.00)



- Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik 24 sanıklı dava, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.



(Kahramanmaraş/09.00)







SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor, Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.



(Antalya/Trabzon/20.30) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- MEB, öğretmen yetiştirme ve geliştirme için taşra teşkilatı kuruyor



- Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen yetiştirme ve geliştirmenin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için illerde taşra teşkilatı kuracak



- Hazırlanan yönetmelik taslağına göre, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin merkezi talimatla, mahallinde düzenlenmesi istenen eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik iş ve işlemleri yapacak



- Taşra teşkilatında ayrıca öğretmenlerin ulusal, uluslararası düzeyde bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilgili iş ve işlemleri de yürütülecek



(Selma

2- Çukurca'nın "huzuru" objektiflere yansıdı

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" için ilçeye gelen 320 fotoğrafçı, huzur ortamının sağlandığı bölgede doğal güzellikleri ve kültürel değerleri fotoğrafladı

- Terörden temizlenen dağlarda Alpler ve Himalayaları aratmayan güzellikleri ölümsüzleştiren fotoğraf tutkunları, Zap Suyu kenarındaki etkinlikleri de izlemenin heyecanını yaşadı

- Kaymakam Temel Ayca:

- "Bir zamanlar adı terörle anılan Çukurca'da bunları yapabiliyorsak aslında geldiğimiz noktayı çok güzel özetliyor. Bu etkinlikler bölgenin geliştirilmesi açısından çok sevindirici"

- Hatay'dan gelen fotoğraf tutkunu Mehmet Arslan:

- "Televizyonlardan sürekli terör olayları ve şehit haberleri duyuyorduk. Geçen senden bu yana bu haberlerin azaldığını ve Çukurca'nın doğasının ve güzelliklerinin ön plana çıktığı bir durum yaşanıyor. Şehrin tanıtımının yapıldığı birçok etkinlik düzenleniyor"



(Mesut Varol - Mehmet Dayan / Hakkari)



3- "Turizmde 4 aylık rakamlar yeni rekorun habercisi"



- Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık:

- "Yılın ilk dört ayında İstanbul'da, Antalya'da ve ülke genelinde gerçekleşen rakamlara baktığımızda, 2019'da da Türkiye tekrar bir rekor kıracak"

- "2018 yılında gelirdeki iyileşme yüzde 12'inin üzerinde. Bu yıl da buna ilave yüzde 10'un üzerinde bir iyileşmeyi bekliyoruz"

- "Türkiye 50 milyon yabancı misafir ağırlayan bir ülke olacaksa 2019 yılında, 12,5 milyon yerli misafirin de seyahat etmesi, konaklama tesislerinde kalması, tatil yapar hale gelmesi lazım ki İspanya ile aynı seviyede rekabet etme şansımız olsun"



(Hatice Özdemir Tosun / Antalya)







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