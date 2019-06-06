GÜNDEM / 6 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler'de Trabzon Dernekleri, Güngören'de Tüm Karadeniz Dernekleri, Küçükçekmece'de Balkanlı Rumelili ve Trakyalılar Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneği üyeleriyle bayramlaşacak, Bahçelievler'de Of Hayrat Birleşik Makililer Eğitim ve Kültür Derneğini ziyaret edecek.

(İstanbul/13.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, vatandaşlar, İstanbul hemşehri dernek başkanları ve üyeleriyle bayramlaşma programına katılacak, Aybastı ilçesi heyelan mevkisinde incelemelerde bulunacak.

(Ordu/11.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2. Dünya Savaşı'ndaki Normandiya Çıkarması'nın 75. yılında düzenlenecek iki ayrı anma töreninde ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May'i ağırlayacak.

- Macron, Trump ile baş başa görüşme gerçekleştirecek.

(Colleville-Sur-Mer/Ver-Sur-Mer/Caen) (Fotoğraflı)

2- Rusya'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu düzenlenecek.

(St. Petersburg)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile 8 Haziran Cumartesi günü oynayacağı H Grubu 3. hafta maçının hazırlıkları için Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı, Konya'ya gidecek.

- Milliler hazırlıklarını Konya'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(Antalya/16.00/Konya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde Tayland'da düzenlenen 3. haftanın 3. ve son maçında ev sahibi ülkenin milli takımıyla karşılaşacak.

(Bangkok/14.05)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında TOFAŞ ile Fenerbahçe Beko, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takımı belirleyecek Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ Basket arasındaki ikinci maç M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

5- Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası İspanya'nın Pontevedra kentinde sürüyor.





ÖZEL HABER

1- "Erken teşhis ve taramada başarı oranı arttı"

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

- "Erken teşhis ve tedaviyle kalıcı sakatlığın önüne geçmek için yürütülen bebek ve çocuk sağlığı tarama faaliyetlerinde başarı oranı yüzde 99'a ulaştı"

- "Anne ve çocuk sağlığı alanında yaptığımız çalışmalarla dünyada anne ve bebek ölüm hızını en hızlı düşüren ülkelerin başında geliyoruz"

- "2018-2019 eğitim öğretim yılında çocuklarımıza yılda iki defa uygulanmak üzere 5 milyon florürlü vernik alımı gerçekleştirdik. Ayrıca çocuklarımıza 6,5 milyon diş fırçası, diş macunu ve muhafaza çantası dağıttık

(Duygu Yener/Ankara)

2- Pekcan ve Varank'tan Japonya'ya ticaret ve dijital ekonomi çıkarması

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Japonya'nın Tsukuba şehrinde düzenlenecek G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katılacak

- G20'nin Tsukuba görüşmeleri kapsamında Kanada ile "Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Ortak Komitesi Kurucu Anlaşması"nın imzalanması ve Türkiye'nin ticari ve dijital alandaki proje ve desteklerinin üye ülke bakanlarına anlatılması planlanıyor

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

3- Kişi başı tasarruflar 15 bin liraya dayandı

- Türkiye'de 2018'in ilk çeyreğinde 11 bin 833 lira olan kişi başı tasarruf miktarı, 2019'un ilk çeyreğinde 14 bin 876 liraya ulaştı

- Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de 1 trilyon 219,9 milyar lira tasarruf mevduatı toplanırken, bu rakam 2018'in aynı dönemine göre yüzde 25,7 artışa işaret etti

- İstanbul'da, kişi başı tasarruf miktarı 34 bin 823 lira düzeyinde gerçekleşerek ilk çeyrekte 2018'in aynı dönemine göre 7 bin lira artış kaydetti

- Türkiye'de en az tasarruf eden illerde başı bin 851 lirayla Muş çekti

(Belgin Yakışan Mutlu / İstanbul)





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