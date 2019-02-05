GÜNDEM / 5 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.



(TBMM/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türkiye ziyareti



- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanacak, ardından Oktay ile Çipras görüşecek.



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabul edeceği Çipras ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.



- Erdoğan, Aleksis Çipras onuruna resmi yemek verecek.



(Ankara/16.00/16.15/16.45/17.45/18.45/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.



(TBMM/13.30/12.30/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ASELSAN tarafından ATO Congresium'da düzenlenecek "Güç Birliği Zirvesi 2019"a katılacak.



(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Genel Kurulunda, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile Maden Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi görüşülecek.



(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)





EKONOMİ



1- TÜİK, Aralık 2018'e ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ



1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile basın toplantısı düzenleyecek.



(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.



(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, 5 kişinin öldüğü, 44 kişinin yaralandığı 19 Mart 2016'daki bombalı terör saldırısına ilişkin 4’ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



2- FETÖ davaları



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ’nün darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı dava Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ'nün "TSK imamı" olduğu belirlenen, 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten firari Adil Öksüz’ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın yargılanmasına Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Sakarya/11.00)



- FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün yargılandığı dava Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(Sakarya/11.20)



- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezası istemiyle dava açılan ve örgütün mahrem yargı imamı olduğu iddia edilen tutuklu sanık ile örgütün il eğitim danışmanı olduğu iddia edilen zanlının yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Adana/10.00)







SPOR



1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Ümraniyespor, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



(Trabzon/20.30) (Fotoğraflı)



2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 14. ve son haftasında A Grubu'nda Banvit, İspanya temsilcisi UCAM Murcia ile deplasmanda karşılaşacak.



(Murcia/22.30)



3- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında B Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, Finlandiya ekibi Hameenlinna'yı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek.



(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)



4- Dünya Para-Tekvando Şampiyonası Antalya'da başlayacak. (Fotoğraflı)



5- Beşiktaş'ta yeni transferler Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat-Mirin ve Muhayer Oktay için Vodafone Park'ta Başkan Fikret Orman'ın da katılımıyla imza töreni düzenlenecek.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER



1- Geçen yıl kişi başı 14 bin lira tasarruf ettik



- Türkiye'de 2017 sonunda 11 bin 512 lira olan kişi başı tasarruf miktarı, geçen yıl 14 bin 70 liraya ulaştı

- Geçen yıl Türkiye'de 1 trilyon 153,8 milyar lira tasarruf mevduatı toplanırken, bu rakam 2017 sonuna göre yüzde 24 artışa işaret etti

- Nüfusu geçen yıl itibarıyla 15 milyon 67 bini aşan İstanbul'da, kişi başı tasarruf miktarı 32 bin 538 lira düzeyinde gerçekleşti

- Türkiye'de en az tasarruf eden illerde başı bin 623 lirayla Muş çekti



(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)



2- Afyonkarahisar'dan 14 ülkeye tarım aleti ihracatı

- Afyonkarahisar'da ziraat makineleri üretimi yapan bir firma, modern teknolojiyle üretimini yaptığı tarım aletlerini 14 ülkeye ihraç ediyor

- Firmanın İhracat Müdürü İbrahim Savrukoğlu:

-"Sudan, Makedonya, Cezayir, Irak ve Gürcistan başta olmak üzere 3 kıtada 14 ülkeye farklı tarzlarda ziraat makineleri ihraç ediyoruz"

- "Hem kalite hem de fiyat anlamında avantajlı bir konumdayız. Özellikle ihracat yaptığımız ülkelerden ürünlerimiz için muazzam ve olumlu dönüşler alıyoruz. Sosyal medya hesaplarından çok muazzam yorumlar alıyoruz. Bu da bizim için son derece gurur verici"



(Arif Yavuz / Afyonkarahisar)



3- "Çello"nun "muhteşem" çocuğuna uluslararası birincilik ödülü



- Bilkent Üniversitesi Müzik Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Nehir Nisa Alemdar, Çek Cumhuriyeti'nde katıldığı 13. Jan Vvchytil Uluslararası Viyolonsel Yarışmasında birincilik elde etti

- Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra pek çok ülkeden 160 çocuk ve genç müzisyen katılarak yeteneklerini sergiledi

- Genç çellist Alemdar:

- "Hayatıma bütün renkleri viyolonsel kattı. Hayatımı rengarenk gökkuşağı gibi hissediyorum. Viyolonselin verdiği vurgu, bütün insanların kalbine giriyor"

- Baba Kubilay Alemdar:

- "Herhangi bir eğitim almamasına rağmen evde piyanonun tuşlarıyla oynayarak melodileri kendi kendine çıkarırdı"



(Selma Kasap/Ankara)















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