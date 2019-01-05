GÜNDEM / 5 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşecek.

- Erdoğan, "AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı" ile Pepsico ve Tirsan Kardan fabrikalarının açılış törenlerine katılacak.

(İstanbul/10.00/İzmir/14.00/Manisa/17.30/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un annesi Nurten Erol'un cenaze törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ÖNDER 2. Okul Aile Birliği Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, kentsel dönüşüm ve Millet Bahçesi alanlarında, TOKİ konutlarında incelemede bulunacak, Safranbolu eski çarşı alanını gezecek.

(Karabük/09.30-16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanlığını, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini, Glutensiz Bir Başka Kafe ve Mutlu Kafe'yi, Şehitkamil ilçesindeki Yetim Koordinasyon Merkezi ve GASMEK ile KADEM Gaziantep Temsilciliği'ni ziyaret edecek, Moral Evi Alzheimer Hastaları ve Yakınları için Buluşma Merkezi'nde incelemelerde bulunacak.

(Gaziantep/13.00-18.00) (Fotoğraflı- Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası Beşiktaş Sompo Japan-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Galatasaray-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/15.15/17.30) (Fotoğraflı)

2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftanın ilk maçlarında Çukurova Basketbol-Fenerbahçe ve Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Mersin/14.00/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Çanakkale Belediyespor ile Beşiktaş karşılaşacak.

(Çanakkale/17.00) (Fotoğraflı)

4- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları izleniyor.

- İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, sezonun ilk yarısında Demir Grup Sivasspor'da oynayan Brezilyalı futbolcu Robinho ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın basın toplantı odasında sözleşme imzalayacak.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun olağanüstü toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- YARIYIL TATİLİNİN GÖZDE ROTALARI - Kayak, doğa ve kaplıca turizminin merkezi: Bolu

- Türkiye'nin en büyük iki şehri İstanbul ve Ankara arasında yer alan, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu ile ulaşımın rahat sağlandığı Bolu, önemli doğal güzelliklerini barındırmasının yanı sıra uluslararası standartlara sahip kayak merkeziyle yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini dolu dolu ağırlayacak

- Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve kar kalınlığının bir metreyi geçtiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hem gündüz hem de gece kayak ve snowboard yapan tatilciler, gün içinde Abant, Gölcük ve Yedigöller'de doğayla baş başa kalma imkanı bulacak



- Yüz ölçümünün yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'yu tercih edenler, Mudurnu, Seben, Göynük, Karacasu ve Taşkesti'deki termal tesislerde konaklayabilecek, aynı zamanda dünyaca ünlü Mengenli aşçıların yöresel yemeklerini tatma imkanı elde edecek

(Mehmet Emin Gürbüz/Bolu)

2- Yabancı turist hedefi 50 milyona tırmandı

- TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:



- "2019'da yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 20'nin üzerinde bir artış ile hedefimiz 50 milyon yabancı turist hedefini yakalamak. 2019'un sektörümüzde rekor yılı olması için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız"

- "Seyahat acenteleri erken rezervasyon kampanyalarını kasım ayı başında ilan etti. Kampanyalara iç pazardan yoğun bir talep söz konusu. Erken rezervasyonda temmuz ve ağustos ayları başta olmak üzere deniz, kum, güneş tatiline yönelik paket turlara yoğun bir ilgi var"

- "2018’in 11 aylık döneminde ülkemize yüzde 36’nın üzerinde artışla 2,2 milyon İngiliz turist geldi. 2019’da özellikle İngiltere pazarında en az yüzde 25 yükseliş bekliyoruz"



(Eda Topcu-Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- "Annenin sadakatsiz davranışı velayete engel değil"

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının sadakatsizliği nedeniyle boşanan çiftin çocuklarının velayetini, "annenin bu yaşam tarzının, çocukların bedeni, fikri ve ahlaki gelişmeleri bakımından ciddi risk teşkil edeceği" gerekçesiyle babaya veren yerel mahkeme kararını bozdu



- "Çocuğun üstün yararı"nın korunmasının önemine işaret eden Daire, görüşlerini açıklama olgunluğuna erişen çocukların anneyle yaşamak istemeleri, annenin de velayet görevini yerine getirecek sosyal ve ekonomik şartlara sahip olduğunun anlaşılması karşısında çocukların velayetinin babaya verilmesini bozma nedeni saydı

(Aylin Sırıklı Dal/Ankara)









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