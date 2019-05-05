GÜNDEM / 5 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Gazze'de Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binanın İsrail ordusu tarafından vurulmasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Spor Salonu'nda, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nden yararlanmak isteyen gençlerin gireceği uygulamalı sınavlara refakat edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Caracas/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Zihinsel engelli gençlerin basketbolla değişen hayatlarını konu alan "Şampiyonlar" filminin galası, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'ndaki derbide karşı karşıya gelecek.

- Ligde günün diğer maçlarında Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe-Antalyaspor karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Manisa/İzmir/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta Giresunspor-Adana Demirspor, Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor, Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Giresun/17.00/Ankara/Balıkesir/19.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonu İstanbul'da belli oluyor.

- Ligde galibiyet sayısı bakımından 2-2 eşitlik bulunan play-off final serisinin beşinci ve son maçında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/Sakarya/17.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 24. hafta 3 maçla sona erecek.

7- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Belçika'da belli oluyor.

- Belçika temsilcisi Telenet Giants'ın ev sahipliğinde Antwerp kentinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde İspanya temsilcisi Iberostar Tenerife ile İtalya ekibi Segafredo Virtus Bologna karşı karşıya gelecek.

(Antwerp/19.00)

8- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı İspanya Grand Prix'i koşulacak.

(Jerez/15.00)





ÖZEL HABER

1- HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Orucun getireceği sıhhatten faydalanmak için bu uyarılara dikkat

- Uzmanlar, orucun getireceği sıhhatten yeterince faydalanılabilmesi için sağlıklı, dengeli ve porsiyon kontrolüne dikkat edilerek hazırlanan beslenme programının önemine dikkati çekiyor

- Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. Abdülkadir Ömer:

- "Posa içeriği yüksek gıdaların tüketilmesi, kan şekerinin daha yavaş yükselmesini ve yemekten saatler sonra ortaya çıkacak şeker düşüklüklerini önlemede çok yardımcıdır. Şeker düşüklüğü, baş ağrısı, halsizlik, bitkinlik gibi belirtilere yol açabilir"

- İç Hastalıkları ve Metabolizma Uzmanı Dr. Ayça Kaya:

- "Eğer doğru yiyecekleri, doğru miktarlarda tüketecek şekilde oruç tutmayı başarırsak hem ibadetimizi yapmış oluruz hem de vücudumuza sıhhat kazandırmış oluruz"

- Beslenme ve Diyet Uzmanı Arif Kaçan:

- "Dengeli bir beslenme, hafif egzersizler ve düzenli uyku ile vücut ramazanda zararlı fazlalıklarından arınarak kendini yeniler, mide bağırsak sistemi dinlenir"

(Hatice Şenses-Ayşe Büşra Erkeç/İstanbul)

2- ''Teravihi jet hızıyla kılmak uygun değil''

- İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz:

- ''Ramazanda teravihi tam kılalım derken, jet hızıyla kılmak uygun değil. Teravih namazını hem manasına hem de lafzını zayi etmeyecek şekilde belli bir hızda okumak gerekiyor"

- ''Gördüklerimiz, okuduklarımız, duyduklarımız, yaşadıklarımız bizim dini hayatımız, gönül dünyamızla ilgili birtakım kirlenmelere vesile oluyor. Ramazan bizi temizlemek, arıtmak, arındırmak, fabrika ayarlarımıza döndürmek üzere geliyor''

- ''İstanbul'da bu yıl 97 camide hatimle, 30 camimizde enderun usulü teravih namazı kılınacak. Tefsir ve mukabele programı yapılacak cami sayısı 43. Bunun yanında Sakal-ı Şerif ziyareti de camilerimizde olacak. İnsanlar, 247 camide itikafa girecek''

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- HAVELSAN İnovaLİG Şampiyonu oldu

- Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen İnovaLİG Ödülleri'nde "İnovasyon Kaynakları" kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna HAVELSAN layık görüldü

- HAVELSAN Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin:

- "Bayrak artık çok yukarıda, bunu daha yukarı çıkarabilmek için özellikle üst yönetimimizden çok daha fazla destek isteyeceğiz. Takım olarak hepimiz, çok daha fazla çalışmamız lazım. Aslında biz açık inovasyonu sadece HAVELSAN özelinde yapıyorduk, belki de bütün vakıf şirketlerine yayarak bir savunma sanayi açık inovasyon merkezi oluşturabiliriz. Mutlaka yeni inovasyon süreçleri yaratarak yine bu ve benzeri yarışmalara katılmayı düşünüyoruz"

- "İhracat bu sene çok öncelikli hedefimiz. Tüm rakamlarda 2018 yılında önceki senelere göre iyileşmeler oldu. En büyük hedefimiz ciromuzun üçte birini ihracattan elde etmek"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)





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