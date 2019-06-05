GÜNDEM / 5 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığında bayramlaşma törenine katılacak, Şile Kabaköz köyünü ziyareti edecek.

(İstanbul/13.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu Çocuk Yetiştirme Yurdu Sevgi Evleri'ni ve İzzet Baysal Huzurevi'ni ziyaret edecek, Arnavutköy Karadeniz Derneklerinin bayramlaşma törenine katılacak.

(İstanbul/15.00/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ramazan Bayramı kutlanıyor

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma programına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirilecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiltere Başbakanı Theresa May, 2. Dünya Savaşı'ndaki Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl anma törenlerinde ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de aralarında olduğu liderleri ağırlayacak.

(Portsmouth)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)









SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da oynayacağı H Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarını Antalya'da Zeynep Otel'in sahasında yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(Antalya/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde Tayland'ın ev sahipliği yaptığı 3. haftanın ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.

(Bangkok/11.05)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası İspanya'nın Pontevedra kentinde sürüyor.

5- 69. FIFA Kongresi Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak.





ÖZEL HABER

1- Denize ikinci havalimanında çalışmalar tam gaz sürüyor

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "Deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilen Türkiye'nin ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nda en önemli kısım niteliğindeki taş dolgu mendireğin yüzde 56'sı tamamlandı"

- "Havalimanı altyapı tesisleri inşaatının tamamı düşünüldüğünde, projenin yüzde 30'dan fazlası tamamlanmış durumda"

- "Rize-Artvin Havalimanı'nın 2022 olarak belirlenen açılışının 2020 yılı sonunda yapılması planlanıyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Bayramı 1100 rakımlı üs bölgesinde elleri tetikte geçiriyorlar

- Mardin'de terörle mücadelede Mehmetçik'e büyük destek veren güvenlik korucuları Ramazan Bayramı'nı da 1100 rakımlı tepedeki üs bölgesinde vatan nöbetinde geçiriyor

- Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Vali Mustafa Yaman ile nöbet yerlerinde bayramlarını kutladıkları güvenlik korucularına baklava ikram etti

- Vali Mustafa Yaman:

- "Güvenlik korucularının bölgede huzura katkıları önemli. Kendilerine teşekkür ediyoruz"

(Halil İbrahim Sincar/Mardin)

3- Yargıtay, Lig TV'den izinsiz maç izleten kahvecinin cezasını bozdu

- Yargıtay 19. Ceza Dairesi, Samsun'da abonesi olmadığı Lig TV'den izinsiz maç izleten kahveciye verilen cezayı bozdu

- Daire, işletme sahibinin eyleminin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki suçları değil, TCK'de yer alan "karşılıksız yararlanma" suçunu oluşturduğuna hükmetti

(Aylin Sırıklı Dal/Kemal Karadağ-Ankara)





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