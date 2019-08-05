GÜNDEM / 5 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920















EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi ile Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- 11. Büyükelçiler Konferansı başlıyor.

- Dışişleri Şehitliği ve Anıtkabir ziyaretlerinin ardından başlayacak konferansın açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yapacak.

- "Türkiye'nin Dış Ticaret Stratejisi" başlıklı panel düzenlenecek.

- KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi birer konuşma yapacak.

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy büyükelçilere hitap edecek.

(Ankara/08.30-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Adana’da FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet yapılanmasına yönelik dava, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Adana/10.00)





SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eleme turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de UEFA merkezinde yapılacak.

(Nyon/13.00/14.30)

2- Trabzonspor Futbol Takımı'nın forma göğüs sponsorluğu için bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Vestel Üst Yöneticisi Turan Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Raffles Otel'de imza töreni düzenlenecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- Dünya ticaretindeki büyüme hızı düştü

- Ticari gerginlikler, korumacı politikalar ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle geçen yıl dünya mal ticareti hacminde yıllık bazda kaydedilen yüzde 3'lük büyüme 2017'nin gerisinde kaldı

- Son 10 yılda mal ve hizmet ticareti gerçekleştiren ilk 20 ülke sıralamasında en fazla basamak atlayan ülkeler Hong Kong, Hindistan, Meksika ve İrlanda oldu

- Hem mal hem de ticari hizmet sektöründe geçen yıl gerçekleştirilen ticaretin yaklaşık yarısını 10 ülke sırtladı

- Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında imalat ürünleri ihracatını yüzde 2,4 artırarak, Vietnam, Bangladeş, Çin, Hindistan, Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından 7'nci sırada yer aldı

- WTO üyeleri geçen yıl 19,1 trilyon dolarlık mal ihracatı, 5,7 trilyon dolar da ticari hizmet ihracatına imza atarken, gelişmekte olan ekonomilerin mal ticaretindeki payı yüzde 44, hizmet ticaretindeki payı ise yüzde 34 oldu

(Zeynep Kahveci/İstanbul)





2- Huzura kavuşan Tunceli, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor

- Sahip olduğu doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve turistik güzellikleriyle cazibe merkezi haline gelen Tunceli, terör mücadeledeki kararlı operasyonlar ve Vali Tuncay Sonel gözetiminde yapılan yatırımlar sonucu yerli ve yabancı binlerce turistin akınına uğruyor

- Kentteki bisiklet turları, rafting ve kano merkezi, kamp alanları ile Munzur Çayı kıyısındaki "Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi"nde bulunan zipline istasyonu en çok tercih edilen alanlar oldu

- Tunceli Valisi Tuncay Sonel:

- "Artık algı değişiyor, görenler Tunceli'nin bu güzelliğini, huzurunu ve birlikteliğini anlatıyor. Bunlar da bizi hakikaten memnun ediyor. Tunceli'de, tatil beldesine gittiğiniz vakit neler bulabilirseniz aynısı, hatta fazlası var"

- "İki yıl boyunca terör örgütlerine bir kişi dahi katılmadı, bu bizi çok mutlu ediyor. Teröristlerin yüzde 90'ı etkisiz hale getirildi. İkna yöntemiyle de teslim olanlar var. Bizler de tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edeceğiz"

- "Tunceli artık tatil şehri. Burası hakikaten Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan yer. Gelen turistlerimiz yaz sıcağında Munzur nehrinin o serin sularına girerek rahatlıyor"

(Fahrettin Gök/Tunceli)





3- "İnsanların ulaşımı, Jetgiller'deki gibi drone'ler ile yapılacak"

- Türkiye Hava Sporları İnsansız Hava Araçları Branş Başkanı, Flycam ve Pilot Event Genel Müdürü Mehmet Öztekin:

- "Drone'leri spor faaliyetlerinde, sinematik çekimlerde, fotoğraf çekimlerinde ve arazi ilaçlamada kullanabiliyorsunuz"

- "Yakın gelecekte drone'ler insan da taşıyabilecek. İnsanların ulaşımları Jetgiller'deki gibi drone'ler ile yapılacak"

- "Dünya Drone Şampiyonası'nın ilkini 2018 Teknofest'te gerçekleştirdik. 27 ülkeden 64 sporcu katıldı. Bu sene ise 32 ülkeden 64 sporcu davet ediyoruz. Bazı ülkelerden 300-400 sporcu yarışmaya katılmak istiyor"

- "Geçen sene Teknofest'te hiç ummadığım öğrencilerin başarılı olduğunu gördüm. Yapılmış teknolojilerin milli olduğunu gördüm. Bu ilerisi için de umut verici"

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)











