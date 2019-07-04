GÜNDEM / 4 Temmuz 2019 ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.



(Ankara/10.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MEB Şura Salonu'nda, üniversite öğrencilerinin tecrübe edinme ve sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedefleyen "Sosyal Çalışma Programı"nın ilk katılımcılarının belirleneceği programa iştirak edecek.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası üyeleri, Ziraat Odaları Birliğini ziyaret edecek.



(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- TBMM Genel Kurulunda, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.



(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)







EKONOMİ



1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İklim Esnekliği ile Ekosistem Yönetimini Geliştirerek Gıda Güvenliğine Yönelik Entegre Arazi Kullanım Planlaması Projesi"nin açılışını gerçekleştirecek.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STM ThinkTech "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler Paneli"ne katılacak.



(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- TÜİK, mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/14.30)



5- TCMB, haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.



(Ankara/14.30)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Papa Franciscus ile görüşecek, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir araya gelecek.



(Vatikan/Roma)



2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.



(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- Türkiye Maarif Vakfınca "15 Temmuz'u Anlamak" konulu panel gerçekleştirilecek.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- FETÖ davaları



- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)







SPOR



1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabında A Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'yla karşılaşacak.



(Nanjing/14.30)



2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası A Grubu ilk maçında Şili ile karşı karşıya gelecek.



(Ljubljana/21.30)



3- Basketbolda Türk ekipleri Banvit, Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom'un da mücadele edeceği FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2019-2020 eleme turları ve normal sezon kura çekimi, İsviçre'deki Basketbol Evi'nde yapılacak.



(Mies/12.00)



4- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası Hollanda'nın Rotterdam kentinde devam ediyor. Türkiye, beşinci maçında İspanya ile karşılaşacak.



(Rotterdam/17.15)



5- 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na Sırbistan'da çeyrek final müsabakalarıyla devam edilecek.



(Belgrad)



6- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.





ÖZEL HABER



1- MEB, yaklaşık 2 bin yükseköğrenim yurdunu devredecek



- Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılış izni ve denetleme yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığından Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesine yönelik çalışmalar kapsamında yaklaşık 2 bin yurdun devri yapılacak



- MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız:



- "Türkiye genelinde Bakanlığımıza bağlı 4 bin 587 yurdun bin 974'ü yükseköğrenim düzeyinde. Bir yıllık geçiş sürecinde yönetmelik çalışmalarını tamamlayacağız"



- "(Mecliste kabul edilen düzenleme) Özel milletlerarası okullara, programını uyguladıkları ülkenin öğretime başlama tarihleri, müfredatları, öğrenci kitlesi, öğretmen kadrosunu dikkate alarak 1 Eylül'den sonra açıldığında da eğitim öğretimi yapabilme imkanını tanıdık"



(Burcu Çalık-Ankara)



2- Doğum öncesi HIV enfeksiyonu yönünden tüm gebeler taranacak



- Sağlık Bakanlığınca yürütülecek "Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programı" kapsamında, doğum öncesi HIV enfeksiyonu yönünden tüm gebelerin taranması sağlanacak



- HIV pozitif gebelerin gebelikleri süresince tedavi devamlılığının sağlanmasına yönelik program geliştirilecek



- Sosyal güvencesi olmayan HIV pozitif gebelerin gebelik süresince kesintisiz tedaviye ulaşımı ve genel sağlık sigortası kapsamında olmayan yabancı uyruklu gebelerin tedaviye erişimlerinin sağlanması için mekanizmalar hazırlanacak



- Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri yaygınlaştırılacak, merkezlerin mesai saatleri dışında da ulaşılabilirliğini ve erişilebilirliğini artırmaya yönelik dış ulaşım aktiviteleri planlanacak ve yürütülecek



(Yeşim Sert Karaaslan-Ankara)



3- Dünyanın tercihi Türk halıları



- Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 177 ülkeye 1 milyar 176 milyon dolarlık halı ihraç edildi

- Yılın ilk 6 aylık döneminde ABD, Mısır, Suudi Arabistan, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ihracatta artış dikkati çekiyor

- TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan:

- "2,5 milyar dolar olan yıl sonu hedeflerimizi tutturacağımıza hatta aşacağımıza inanıyorum"



(Zuhal Kocalar/Gaziantep)









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