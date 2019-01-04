GÜNDEM / 4 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunacak Pakistan Başbakanı İmran Han ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





2- CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odası'nda düzenlenecek "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısına katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)







EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ/TEI T700 Üretim Test Bremzesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Eskişehir/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, JW Marriot Hotel'de 2018 Yılı İhracat Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- TÜİK, kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri ile “Kurumsal Sektör Hesapları, 2016-2017 Haber Bülteni"ni yayımlayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Pakistan Başbakanı İmran Han, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)







GÜNCEL

1- Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, TOKİ Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, düzenleyeceği basın toplantısında 2018 yılını değerlendirecek, 2019 yılı projelerini açıklayacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- İzmir'de terör örgütü PKK mensupları tarafından 5 Ocak 2017'de düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can için İzmir Adliyesinde tören düzenlenecek.

(İzmir/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- FETÖ davaları

- 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)





SPOR

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Baskonia'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Darüşşafaka Tekfen ise aynı ülkeden Barcelona Lassa ile deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Barselona/23.00) (Fotoğraflı)



2- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçlarında Halkbank-Türk Hava Yolları, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)



3- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başlayacak.





GÜNDEM ÖZEL

1- Sağlık Bakanı Koca, öğrencilik ve hekimlik yıllarını anlattı

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Fahrettin Koca, öğrencilik ve hekimlik yıllarını Anadolu Ajansı'na anlattı

- Ailesinin isteği üzerine tıp fakültesini tercih ettiğini belirten Koca, işletme fakültesi hayalini ise büyük oğlunun gerçekleştirdiğini söyledi

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

- "Onların hangi alanlara eğilimi olduğunu önemsiyorum. Oğlum, bu sene Türkiye derecesi de yaparak Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümüne girdi"

- "Cerrahpaşa'da ihtisas yaptığım dönemde en çok etkilediğim ve unutamadığım anlar yenidoğanlarla geçen zamanlardı

- "Yenidoğan bebekler 500 gram, 900 gram bebeklerdi... Birçok gün sabahlara kadar başlarında beklediğimi hatırlıyorum. Gece saat kaç olursa olsun entübasyon için hastaneye geldiğim olmuştur"



(Yeşim Sert Karaaslan-Duygu Yener/Ankara)



2- YARIYIL TATİLİNİN GÖZDE ROTALARI - Yarıyılda "şifalı" tatilin adresi Denizli

- UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi bünyesinde barındıran Denizli, tarihi zenginliği ve doğal güzelliklerinin yanı sıra geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan termal sularıyla antik çağlardan bu yana şifa merkezi olarak ilgi görüyor

- Çeşitli rahatsızlıklarına termal sularda şifa bulmak isteyenler ile kaplıcada yorgunluk atmayı planlayanlar, yarıyıl tatilini fırsat bilerek kentteki otellere rezervasyon yaptırıyor

- Denizli'de kış turizmi, tarihi zenginliği, doğal güzellikleri ve yamaç paraşütü, kayak, balon gibi heyecan dolu aktivitelerinin yanı sıra şifalı sularıyla bir hayli hareketli geçiyor

- DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen:

- "Denizli'de gündüz kayak yapan turistler akşam otellerinde termal suya girme imkanına sahip"

(Halil Şahin/Denizli)

3- "Bu gurur Türkiye'nin gururudur"

- İzmir Adliyesi'ne iki yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda olası bir faciayı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, evladının şehadetinin 2. yılında hüznü ve gururu bir arada yaşıyor

- Baba Sekin:

- "Şehidim için her ne kadar üzülsem de kahramanlığından dolayı vatanım, milletim ve kendi adıma onunla gurur duyuyorum. Bu gurur sadece benim gururum değil, tüm Türkiye'nin gururudur"

- "Fethim Türkiye'nin kalbinde yaşıyor. Camisinde, hastanesinde, öğretmenevinde, mesire alanında, parkında, okulunda, kütüphanesinde, ormanında, caddesinde, sokağında ismini yaşatıyorlar"

(İsmail Şen/Elazığ)









***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

