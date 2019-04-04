GÜNDEM / 4 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanlığında törenle karşılanacak, mevkidaşı Rüstem Berişa ve Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay ile ayrı ayrı görüşecek.



(Priştine) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 22. yılı dolayısıyla partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Anıt Mezarı'nda düzenlenecek anma törenine katılacak.



(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- TBMM Genel Kurulu toplanacak.



(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)







EKONOMİ



1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını bakanlıkta basın toplantısıyla açıklayacak.



(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu ve mart ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.



(Ankara/10.00/14.30)



3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini ilan edecek.



(İstanbul/14.00)



4- TÜİK, şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.



- Çavuşoğlu, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşecek ve Türk basın mensuplarıyla bir araya gelecek.



(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın, ordunun çağrısıyla istifa etmesinin ardından gelişmeler izleniyor.



(Cezayir) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- Atatürk Havalimanı'nın taşınmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ davaları



- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 32'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)





SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hestourex 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı’nın açılışını gerçekleştirecek.



(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası Antalya'da sona erecek. (Fotoğraflı)



3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.



(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)



4- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank, İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda ağırlayacak.



(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)



5- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ilk devre ikinci gün maçlarında İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde Jeopark Kula Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Arhavi Belediyespor-İnegöl Belediyespor karşılaşacak.



(İzmir/14.00/16.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Tersine beyin göçüne en çok ilgi mühendislerden

- Çalışmalarını yurt dışında sürdüren bilim insanlarının Türkiye'ye dönmelerini teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na en çok ilgi mühendislik bilimlerinde çalışanlardan geldi

- En fazla lider araştırmacı çeken ilk 3 üniversite, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi olarak sıralandı

- Lider araştırmacıların en çok tercih ettiği firmalar, Arçelik, TUSAŞ ve Nobel İlaç oldu

(Dilara Zengin/Ankara)

2- GRAFİKLİ - DEAŞ'a darbe üstüne darbe vuruluyor



- Terör örgütü DEAŞ'a karşı etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay düzenlenen operasyonlarla örgüte ağır darbe vurdu



- Ülke genelinde çoğu şafak vakti düzenlenen operasyonlarla DEAŞ mensuplarına göz açtırılmazken, aralarında örgütün üst düzey sorumluları olduğu belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 105 şüpheli gözaltına alındı



(Volkan Kaşik/Malatya)



3- Pamukkale'de balon turları "gaza" bastı



- Son 4 yılda sıcak hava balon turlarının büyük oranda arttığı Pamukkale'de günde ortalama 500 turist güneşin doğuşunu gökyüzünden izliyor



- Çinli Tomoko Yoko:



- "Burası inanılmaz bir yer. Balon turunda hayatımın en güzel haberini aldım. Eşim burada bana güzel bir sürpriz yaparak 'baba' olacağımı söyledi. Çok mutluyum"



- DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen:



- "2018 yılında 35 bin yerli ve yabancı turisti gökyüzüyle buluşturduk. Bu yıl 60 bin turistin balon turlarından faydalanmasını bekliyoruz. Misafirlerin balona binmek için sıraya girmesi yüzümüzü güldürüyor"



(Sebahatdin Zeyrek/Denizli)











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