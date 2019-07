GÜNDEM / 31 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan'daki resmi ziyaretini tamamlamasının ardından yurda dönecek.



(Ulanbatur) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, afet bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin Düzce Valiliğince düzenlenecek bilgilendirme ve il koordinasyon toplantılarına katılacak, sel felaketinden kurtulan ailelerle bir araya gelecek, Akçakoca ilçesi ile Uğurlu ve Esmahanım köylerini ziyaret edecek.



(Düzce/10.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT Pul Müzesi'nde PTT-ETİ Maden İşletmeleri İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.



(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Ticaret ve Sanayi Odası/Türk Odaları Birliği 1. Genel Kuruluna iştirak edecek.



(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2019-III Bilgilendirme Toplantısı"nda sunum yapacak.



(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantı Özetini açıklayacak.



(Ankara/14.00)



5- TÜİK haziran ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ile yılın 2. çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.



(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL



1- FETÖ davaları



- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Düzce'de FETÖ'nün çatı yapılanması davasında 22'si firari, 23'ü tutuklu 77 sanığın yargılanması sürecek.



(Düzce/10.00)



- Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin 4'ü tutuklu 25 sanığın yargılanmasına devam edilecek.



(Kahramanmaraş/09.00)







SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul Teknik, Marmara, İstanbul Medeniyet, Yıldız Teknik ve İstanbul üniversiteleri arasında "Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü" imzalanacak.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Bayern Münih'in ev sahipliğinde, Allianz Arena'da düzenlenen Audi Kupası'nın üçüncülük maçında Fenerbahçe ile Real Madrid, finalde ise Bayern Münih ile Tottenham karşılaşacak.



(Münih/19.00/21.30) (Fotoğraflı)



3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi, Crowne Plaza Florya'da yapılacak.



(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)



4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları tamamlanacak.



5- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu rövanş heyecanı bir maçla sürüyor.



6- Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam ediyor.



7- Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası, Yunanistan'da sürüyor. Türkiye, son 16 turu maçında İtalya ile karşılaşacak.



(Volos/14.30)



8- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)



- Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak.



(Atina/20.30)





ÖZEL HABER



1- "Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değil"



- Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz:



- "Şu anda kimliği olan, başka illerde kaydı bulunan Suriyelilerle ilgili herhangi bir gözaltı, geri gönderme merkezine alma, sınır dışı edilme işlemi yok. Kendilerine verilen süre içerisinde kayıtlı oldukları kentlere dönmelerini bekliyoruz. Kaydı olmayan Suriyelileri de kamplara sevk edip orada kayıt altına alma işlemlerini yapıyoruz"



- "(Denetimlerin artırılması) İstanbul'da yürütülen süreç tamamen düzensiz göçmenlere yönelik. Yaklaşık 15 gündür devam eden uygulama süresince 12 bin düzensiz göçmene işlem yapıldı. Bunların 4 bin 700'ünü Afgan, yaklaşık 3 binini de Pakistanlılar oluşturuyor. Geri kalanları da diğer uyruklara sahip düzensiz göçmenlerden oluşuyor"



- "İçişleri Bakanımız kayıtsız yabancı kalmaması üzerinde hassasiyetle duruyor. Ülkemizde bulunan bir yabancının parmak izine, resmine ve diğer bilgilerine muhakkak sahip olalım istiyoruz. Bunun için kayıtsızlığa hiçbir şekilde tahammülümüz yok"



(Muhammed Boztepe/Ankara)



2- "Bayramda tesislerimizde yüzde 100 doluluk yakalayacağız"



- Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı:



- "Kurban Bayramı döneminde tesislerimizde yüzde 95 ya da yüzde 100 doluluk yakalayacağız. Kurban Bayramı çok yoğun geçecek"



- Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:



- "Otellerde yer kalmadı' diye düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir talep oldu. Birçok yer doldu, çok az yer kaldı. İyi bir bayram geçmesini bekiyoruz"



(Ayşe Yıldız/Antalya)



3- Suda boğulmalara karşı uygulamalı eğitim

- Bir grup gönüllünün kurduğu Toplumsal Afet Platformu ve Derneği, suda boğulmalara karşı nasıl müdahale edileceğine yönelik ücretsiz eğitim veriyor

- Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu:

- "Doğu ve Güneydoğu illerinde, denizle hiç alakası olmayan yerlerde daha fazla boğulma vakası oluyor. Bu boğulma vakaları, genelde su kaynaklarında, göletlerde ya da sulama kanallarında oluyor"

- "Bazen öyle bir akıntı oluyor ki çok iyi yüzme bilen insan bile boğulabilir. Sıkıntılı bölgelerde ya da fırtınalı havalarda denize girmemek gerekir"

- "Her yüzme bilen can kurtaramaz. Çünkü, boğulan kişi can havliyle size sarılır ve sizi aşağıya çekebilir"



(Kübra Kara/ İstanbul)







***



