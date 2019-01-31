GÜNDEM / 31 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak.



(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu"nda konuşacak.



(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) Açılış Töreni'ne katılacak.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







EKONOMİ



1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Bakanlar Üçüncü Toplantısı'na iştirak edecek.



(Almatı) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/14.30)



3- TÜİK, 2018 yılı dış ticaret ile turizm istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ



1-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Gymnich Toplantısı kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak.



(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD’nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.



(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler izleniyor.



(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- FETÖ davaları



- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ'nün Denizli yapılanması ve finans ayağına yönelik 145 sanıklı davanın görülmesine devam edilecek.



(Denizli/09.00)







SPOR



1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak.



(Münih/22.30)



2- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Macaristan temsilcisi DVTK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



(Miskolc/20.30)



3- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftası Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor maçıyla tamamlanacak.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)



4- Futbolda "ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi sona erecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

3- Hırvat bakandan Türkiye'ye sığınmacı övgüsü

- Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic:

-"(Suriyelilerin barındığı kamplar) Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin burada yapmış olduğu hizmetler ve sosyal aktiviteler gerçekten takdire şayan. Türk hükümeti ve yetkililerine teşekkür etmek istiyorum"

- "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aslında bu kamplarda yapmış olduğu hizmetlerle sadece yaşamak için gerekli zaruretleri sağlamıyor aynı zamanda Suriyelilerin ve Türklerin ilerideki ilişkileriyle ilgili de çok güçlü bir bağ kuruyor. Bu bağ ileride Türk ve Suriye halkı arasında kuvvetlenerek devam edecektir"



(İzzet Mazı/Kilis)











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