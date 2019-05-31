GÜNDEM / 31 Mayıs 2019 ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da "Büyük Üsküdar İftarı" ile Esenler'de Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programına katılacak.



(İstanbul/20.35/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2 - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, menfur bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden akademisyen Ceren Damar'ın adının verileceği Batıkent Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törene katılacak.



(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de muhtarlarla bir araya gelecek, esnafı, Silivri Esnaf Odası Başkanlığını ve Silivri İşadamları Derneğini ziyaret edecek, Mimar Sinan Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunacak, Küçükçekmece'de iftar programına iştirak edecek.



(İstanbul/10.00-20.36) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu ve Ümmetin Temsilcileri Vakfı İftar Programı'na katılacak.



(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- CHP Ekonomi Masası üyeleri, Petrol-İş Sendikası genel merkezini ziyaret edecek.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TPAO Çeşmekolu-2 sahasında inceleme yapacak, Lüleburgaz'daki TPAO Trakya Bölge Müdürlüğünde TPAO personeli ile iftar programına katılacak.



(Kırklareli/17.30/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mayıs 2019 dönemine ilişkin Finansal İstikrar Raporu'nu açıklayacak.



(Ankara/10.00)



3- TÜİK, nisan ayı dış ticaret ve motorlu kara taşıtları istatistiklerini, Ocak-Mart 2019 dönemi gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



4- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan ayında üretici ve market fiyatlarındaki değişimi açıklayacak.



(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- İslam İşbirliği Teşkilatı 14. Zirve Toplantısı, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde "Mekke-i Mükerreme Zirvesi: El Ele Geleceğe” temasıyla yapılacak.



(Mekke)



2- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek.



(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.



(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde cuma namazında hutbe irat edecek, Çamlıca Camisi'nde Kadir Gecesi Programı'na katılacak.



(İstanbul/13.07/21.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- FETÖ davaları



- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Adana'da, FETÖ'nün darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün kentte örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin sahibi ve işletmecisi ile iki çalışanı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(Adana/11.00)



- Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün "Kozan imamı" olduğu ileri sürülen sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Adana/09.30)



- Kayseri'de FETÖ soruşturması kapsamında yargılanırken tahliye olduktan sonra bağ evinde bir araya geldikleri öne sürülen 12 sanığın yargılanmasına Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Kayseri/09.30)



3- Devlet Tiyatrolarında ilk defa oyunu sahnelenmiş yerli yazarlara ödül takdim edilecek.



(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR



1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın Antalya'da kampı sürüyor. Ay-yıldızlı ekip, Zeynep Hotel'in sahasında antrenman yapacak.



(Antalya/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)



3- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi beşinci ve son maçında OGM Ormanspor ile Konyaspor karşılaşacak.



(Ankara/16.00)





ÖZEL HABER





1- Diyanetten medyaya "örnek aile" uyarısı



- Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı:

- "Evliliğin sağlıklı örneklerle teşvik edilerek ekranlarda yer alması son derece önemli"

- "İzlenme rekorları kıran diziler ve kadın programlarında ailenin hep sorunlu yönleriyle öne çıkartıldığına şahit oluyoruz"

- "Ekranlarda boşanma konusunda daima olumsuz örneklerin, sürekli nafakanın temini gibi birtakım hukuki problemlerin önde tutulması aslında boşanma konusunda doğru bilinçlendirmeyi de geride bırakıyor"

- "Aile ve Dini Rehberlik Bürolarına 2017'de 9 bin 333 yazılı ve sözlü başvuru yapılmışken, bunun 2018'de 14 bin 12 başvuruya kadar yükseldiğini görüyoruz"



(Sefa Şahin-Ankara)



2- Tatile çıkacak sürücülere "hayat kurtaran" uyarılar



- Uzmanlar, 9 günlük bayram ve ardından yaz tatiline çıkacak sürücüleri araç bakımlarını yaptırmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı

- MASFED Başkanı Aydın Erkoç:

- "Küçük bir zaman ayırmak suretiyle araç bakımları yaptırılıp gerekli kontrollerin yaptırılması belki de çok büyük kazaların önüne geçecektir"

- Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı İhsan Memiş:

- "Hız sınırlarına mutlaka uyulması lazım. Türkiye'de trafik kazalarında ölümlerin yüzde 47'si hızdan kaynaklanmaktadır"



(Mustafa Çalkaya/Ankara)



3- Ege sahilleri bayrama hazır



- Deniz, kum ve güneşiyle özellikle yerli turistlerin tercihi olan Ege'de sahiller, bayram tatilinde gelecek misafirlerini bekliyor

- ETİK Başkanı Mehmet İşler:

- "Bayramda Ege Bölgesi'nde yaklaşık 4 milyar liraya yakın bir turizm hareketliliği bekliyoruz. Tatil süresince doluluklarımız yüzde 100'e yaklaşmış durumunda"



(Yusuf Şahbaz-Ferdi Uzun / İzmir-Aydın)











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