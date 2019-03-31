GÜNDEM / 31 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye sandık başında



- Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa gidiyor.



- Seçimde yaklaşık 57 milyon seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanacak.



- Oy verme işlemi doğudaki 32 ilde 16.00'da, batıdaki illerde ise 17.00'de sona erecek.



- 12 siyasi partinin yarışacağı seçimlerde vatandaşlar, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki belgelerle oyunu kullanabilecek.



(Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu Üsküdar Sabri Artan Vakfı İlkokulu'nda 3174 nolu sandıkta kullanacak.



(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çankaya'da Ahmet Andiçen İlkokulu'nda oy verecek.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Arjantin İlkokulu'nda kullanacak.



(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu 1004 numaralı sandıkta kullanacak.



(İstanbul/08.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyunu Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1336 nolu sandıkta verecek.



(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, oyunu Mehmet İçkale Ortaokulu'nda verecek.



(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak.



(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Anıttepe Ortaokulu'nda kullanacak.



(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş oyunu Fatih'te 29 Mayıs İlkokulu'nda 1249 nolu sandıkta kullanacak.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



7- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Seyhan ilçesi Lütfiye Kısacık İlkokulu'nda 1071 nolu sandıkta oyunu kullanacak.



(Adana/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







EKONOMİ



1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Altunizade Hafize Özal Ortaokulu'nda oy kullanacak.



(İstanbul / 10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)









DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya ilçesi Türkler Mahallesi Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'nda oy kullanacak.



(Alanya/ 09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)









SPOR



1- Avrupa Karate Şampiyonası İspanya'nın Guadalajara kentinde sona erecek.



2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Bahreyn Grand Prix'si koşulacak.



(Sakhir/18.10)



3- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Arjantin Grand Prix'si gerçekleştirilecek.



(Termas de Rio Hondo/21.00)





ÖZEL HABER



1- Gelir vergisi beyannamesi için yarın son gün

- Gerçek usulde vergilendirilen 1 milyon 920 bin gelir vergisi mükellefi ile evini veya iş yerini kiralayan yaklaşık 1,9 milyon kişinin geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini yarın gün sonuna kadar vermesi gerekiyor

- Mükellefler, beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden online verebilecek ve anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartlarıyla ödeme yapabilecek

- Beyan edilen gelir vergisinin birinci taksit ödemesinin de aynı gün yapılması önem taşıyor



(Deniz Çiçek/Ankara)



2- GRAFİKLİ - "Olmadı komutanım, başaramadık" sözünü mahkemede inkar etti

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve cezaevi girişinde karşılaştığı dönemin 2. Ordu Komutanı orgeneral Adem Huduti'nin "Ne yaptınız çocuklar, beni de yaktınız" sözüne "Olmadı işte komutanım, başaramadık" şeklinde karşılık verdiği tanık beyanlarına yansıyan dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanı tuğgeneral Emin Ayık, mahkemede inkarı sürdürerek, böyle bir sözünün olmadığını ileri sürdü

- Darbecilerin sözde atama listesinde "Sıkıyönetim 7. Ana Jet Üs Komutanı olarak görevine devam" yazılan Ayık, Malatya Valiliğinin darbe teşebbüsünün önlenmesi konusunda almış olduğu önlemler kapsamında havaalanı pistlerinin ve sistemlerinin kapatılması talimatını uygulamamak için direnç gösterdi

- Havalimanına 7 kargo uçağının iniş yapmasına izin veren Ayık, 7. Ana Jet Üssünden 4 F4 uçağının kalkışına müsaade ederek darbe teşebbüsünde aktif rol aldı

- Dava dosyasına giren HTS kayıtlarında ise darbe girişimi sırasında darbecilerin merkezi Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığından Malatya'daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığının defalarca arandığı, Ayık'ın da Akıncı Üssü ile irtibat halinde olduğu yer aldı



(Volkan Kaşik/Malatya)







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