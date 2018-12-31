GÜNDEM / 31 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek "Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni"ne katılacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılın ilk bebeklerini ziyaret etmek için İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine gidecek.



(İstanbul/23.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valiliği ziyaret edecek, esnafla bir araya gelerek fidan dağıtımı yapacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.



(Bolu/15.00/15.30/16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)







EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aksa Enerji Santrali, Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ merkez binası ve Bolu Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunu ziyaret edecek.



(Bolu/19.00/23.00/23.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



3- Büyük ikramiyesi 70 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde yapılacak.



(Ankara/15.00-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER



1- e-Devlet’te işlem sayısı 2,5 milyarı geçti



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısında 40 milyon olan yılsonu hedefimizi, 1 Aralık itibarıyla aştık"

- "e-Devlet Kapısı'nda 4 binden fazla elektronik hizmeti kullanıcılarımıza sunuyoruz"

- "Bu yıl toplam hizmet kullanım sayısı, 2 milyar 527 milyon 133 bin 163'e ulaştı"

- "2019'da e-Devlet Kapısı'na hizmet entegrasyonlarımız hızla devam edecek. Gelecek yıl kullanıcıların araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, sigorta bilgileri gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilgilere tek bir hizmet üzerinden erişebilecek"



(Arife Yıldız Ünal/Ankara)



2- Suriye'ye dönenlerin sayısının artacağını tahmin ediyoruz"

- İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:

- "Özellikle Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında bölgedeki düzenin her geçen gün biraz daha oturması, yaşam koşullarının düzelme eğilimine girmesi ve güvenliğin artması dolayısıyla ülkemizden söz konusu bölgelere yönelik geri dönüş hareketi olduğunu görüyoruz."

- "(Suriye'ye dönenlerin sayısı) 290 bini aşmış durumda. Önümüzdeki süreçte oradaki gelişmeye paralel olarak sayının daha da artacağını düşünüyoruz"

- "Göç idarelerimiz (Suriye'ye) dönüşleri teşvik etmek bakımından mülakatlar ve bilgilendirme dahil olmak üzere değişik faaliyetler yürütüyor"



(İzzet Mazı/Kilis)



3- "2019'u fırsat olarak görüyoruz"



- Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil:



- "2019'u dengelenme trendiyle beraber finansal değişkenlerin sağlıklı bir temele oturtulması açısından bir fırsat olarak görüyoruz"



- "İkinci yarıyılda görece düşük baz etkilerinin de etkisiyle daha yüksek bir büyüme yakalanabilir"



- "2018'de olduğu gibi önümüzdeki yıl da mevduat hacminin kredilerden daha fazla artmasıyla kredi-mevduat makasındaki iyileşme eğiliminin devam etmesini bekliyoruz"



- "Türkiye ve Garanti, BBVA Grubu için stratejik öneme sahip. BBVA yönetiminin her fırsatta altını çizdiği; ülkemize, ekonomimize, sektörümüze ve bankamıza olan güvenlerine inanıyoruz"



- "2019'un ikinci yarısı itibarıyla enflasyonun normalleşme trendine girmesiyle faizlerin rahatlamasını, bununla birlikte talebin artmasıyla beraber kredi artışının da ivmelenmeye başlamasını bekliyoruz"



(Murat Birinci/İstanbul)



4- Esnafın yemek kartı 20 bin iş yerine ulaştı

- Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından geliştirilen "Yemekmatik" kartı, iki ay gibi kısa bir sürede 20 bin üye iş yerine ulaştı

- Federasyon Başkanı Aykut Yenice:

- "Bizim 3 aylık hedefimiz 20 bin üye iş yeriydi ancak bu hedefi 2 ayda yakaladık. 2019 sonuna kadar 130 bin hedefimiz var. Onu da beklentilerimizin çok ötesinde erken yakalayacağımızı düşünüyoruz"

- "1 Ocak'tan itibaren İstanbul Kadıköy ve İzmir'de 42 şubesi ve 676 çalışanıyla özel bir banka bizim kartımızı kullanmaya başlıyor. Kartların dağıtımı yapıldı"



(Yusuf Şahbaz/İzmir)







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