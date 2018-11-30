GÜNDEM / 30 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi için Arjantin'de

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma katılacak.

- Zirve kapsamında liderlerin resmi karşılanması töreninde ve G20 aile fotoğrafında hazır bulunacak Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin konuşma yapacağı açılışa da iştirak edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanları İlk Sıraya Koymak-Küresel Ekonomi, Çalışma Hayatının Geleceği ve Kadının Güçlendirilmesi" temalı oturuma ve çalışma yemeğine katılacak.

- Colon Theatre’daki aile fotoğrafında ve zirve kapsamındaki kültürel etkinlikte yer alacak Erdoğan, G20 Liderler Yemeği'ne iştirak edecek.

(Buenos Aires) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Avusturya Birliğinin 5'inci yıl dayanışma gecesi etkinliğine katılacak.

(Viyana) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fatih İlçesi Süleymaniye Yenileme Alanı Proje Temel Atma ile İstanbul Sanayi Odası Çevre Ödülü törenlerine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübünün düzenlediği "Yerel Yönetim ve Yerel Seçim Stratejileri" konulu konferansa katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı)





EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Kurşunluhan'da açılış törenine katılacak, sanayicilerle istişare toplantısı yapacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Manisa/11.00-17.00-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ziyaretlerde bulunacak, "Konya Tarım Zirvesi" ile "81 İlden Gençlerle Genç Çiftçi Zirvesi" programlarına katılacak.

(Konya/09.00-16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TÜİK, ekim ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan dava açılan, aralarında eski Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgen'in de bulunduğu biri tutuklu, 2'si firari, 22 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/10.00)

- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski Adana İl Emniyet Müdürü Mehmet Avcı'nın da olduğu eski emniyet mensubu 3'ü firari, 7'si tutuklu 36 sanığın yargılanması 11. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.

(Adana/11.00)





KÜLTÜR SANAT

1- Gazeteci Bedir Acar'ın yönetiminde Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Sanatın Ustaları Konuşuyor" programının konuğu Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt olacak.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)





SPOR

1- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. tur gruplarında 3. hafta müsabakaları sona erecek.

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Baskonia'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak, Fenerbahçe ise aynı ülkeden Barcelona Lassa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30/Barselona/23.00) (Fotoğraflı)



3- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Makedonya'nın ev sahipliği yaptığı 4. Grup'taki ilk maçında İzlanda ile karşılaşacak.

(Üsküp/22.00)

4- Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü, Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor müsabakalarıyla başlayacak.

(Rize/Konya/20.00) (Fotoğraflı)

5- Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın ilk maçında Adanaspor ile Hatayspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

(Adana/19.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Efeler Ligi'nde 8. haftanın ilk maçında Tokat Belediye Plevne ile İnegöl Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Tokat/18.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Türkiye petrol ve doğal gaz aramada atağa geçti

- Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa gemileriyle sismik araştırmalara devam eden Türkiye, derin denizde Fatih gemisiyle başlattığı petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına Mersin açıklarında sığ deniz faaliyetlerini de ekledi

- Akdeniz'de, 19 mil açıkta Kuzey Erdemli-1 kuyusuyla iki ay petrol ve doğal gaz arama çalışması yapılacak sondaj platformu, Karataş'ın 9 mil açığında da dört ay benzer faaliyeti yürütecek

(İbrahim Erikan/Adana)

2- "Yeni tedavilerle AIDS'ten ölüm yüzde 40 azaldı"

- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol:

- "Yeni tedavilerle, yeni enfeksiyon gelişme oranı dünya genelinde yüzde 35 ve AIDS'e bağlı ölüm oranı yüzde 40 azaldı"

- "Geliştirilmesi beklenen aşı, koruyucu değil tedavi edici aşıdır"

- "Birden fazla tedavi yöntemi birlikte kullanılarak uzun etkili iğneler veya vücuda yapıştırılan ilaçlarla, aylık gibi daha uzun aralıklı tedavilerle hastaların yaşam kalitesi artırılacaktır"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

3- Alışverişte file dönemi

- Plastik alışveriş poşetlerinin en az 25 kuruştan satışına yönelik düzenlemeye çevre mühendislerinden destek geldi

- Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu:

- "Ücretli poşet uygulaması, çevreyi korumak adına olumlu bir gelişme"

- "File, çanta kullanımı gibi yaklaşımları hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Vatandaşlar yanlarında file taşıyarak çok rahat şekilde alışverişini yapabilir ve doğanın kirlenmesini, yok edilmesini önleyebilirler"

(TBMM/Meltem Öztürk)





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