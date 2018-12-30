GÜNDEM / 30 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







DÜNYA DİPLOMASİ



1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR



1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen, Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçlarıyla sona erecek.



(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.15/17.30) (Fotoğraflı)



2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta Beşiktaş-OGM Ormanspor, Canik Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi müsabakalarıyla tamamlanacak.



(İstanbul/14.00/Samsun/15.00/Hatay/16.30) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Mobil abone sayısı 81 milyona yaklaştı

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "Geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone sayısı, bu yılın üçüncü çeyreği sonunda 80,6 milyona ulaştı"

- "1 Nisan 2016'da başlayan 4,5G abone sayısında da artış devam etti ve 69,3 milyona ulaştı"

- "Mobil internet kullanım miktarı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12 artarak yaklaşık 842 bin TeraByte'a ulaştı"

(Arife Yıldız Ünal /Ankara)



2- DMO'da tüm işlemler "elektronik" ortama taşınıyor

- DMO Genel Müdürü Mücahit Civriz:

- "Elektronik hizmetlerimize e-fatura ve e-ödeme sistemlerini de dahil ettik"

- "Sağlık Market uygulamasının da devreye alınmasıyla 2019'da yaklaşık 200 bin faturanın dijital ortamda düzenlenmesini öngörüyoruz"

- "2019'un ilk çeyreğinde tamamlayacağımız e-irsaliye ve e-tesellüm uygulamalarımızla mal tesliminden ödemeye tüm işlemlerimizi elektronik ortama taşıyoruz"

(Ayşenur Sağlam /Ankara)



3- İnternet reklamlarının vergi kapsamına alınmasına destek

- İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerininin vergi kesintisi kapsamına alınmasını sağlayan düzenlemenin, katma değeri yüksek dijital reklam sektöründe adil rekabeti sağlayacağı belirtiliyor

- Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe:

- "Geleneksel vergi kanunu yapısının, internet üzerinden pazarlama ve satışa sunulan ürün ve hizmetlere yönelik sanal pazarı da kapsayacak şekilde adapte edilmesi önemli"

- "Vergi kesintisi uygulaması, Türkiye nezdinde gelir sağlayan ve fakat herhangi bir vergi ödemeyen internet marka temsilcileri ve internet devi şirketlerin Türkiye'den elde ettikleri gelire yönelik vergi ödememe sorununa etkin bir çözüm olacak"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)



4-"Gram altında 2019'da rekor beklenmiyor"



- Yurt içinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altında, 2019'da yeni rekorlar beklemiyor



- İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu:



-"2019'da ons altının 1.350 dolara kadar yükselmesi durumunda gram altın da 230 lirayı görebilir"



- A1 Capital Araştırma Uzmanı Vahap Taştan:



-"Teknik olarak gram altında 216 liranın üstü, yukarı hareketi destekleyebilir. Orta vadede ilk hedef olarak 230 liraları konuşmak mümkün"



(Erhan Cihan Ünal/İstanbul)













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