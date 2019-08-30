GÜNDEM / 30 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek ve resepsiyon verecek.

(Ankara/10.15/11.30/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir’i ziyaret edecek,‬ ‪Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek 30 Ağustos kutlama programı ile resepsiyona katılacak.

(Ankara/‪10.15/11.00/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törende yer alacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

- TBMM tören alanından Ulus'taki Eski Meclis Binası’na "30 Ağustos Kortej Yürüyüşü" düzenlenecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zafer Abidesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğine iştirak edecek.

(Kütahya/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

- İletişim Başkanlığınca Taksim Meydanı'nda kurulan "30 Ağustos-Zafere Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi açılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

- İstanbul Valiliğince, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulacak, Valilikte tebrikler kabul edilecek, Vatan Caddesi'nde tören düzenlenecek ve resepsiyon verilecek.

(İstanbul/09.30/10.15/11.00/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının yeni hizmet binasının açılışına katılacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Maçka Köprüyanı Mahallesi'nde şehit Eren Bülbül'ün ailesi ve kabri ile Çaykara Belediyesini ziyaret edecek.

(Trabzon/11.30/12.50) (Fotoğraflı - Görüntülü)







DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (NUPI) yuvarlak masa toplantısına katılacak ve Norveçli enerji şirketi Equinor'a ziyarette bulunacak.

- Çavuşoğlu ve Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı yapacak.

(Oslo) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR

1- Türkiye'yi Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in temsil edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçlarının kura çekimi Monaco'da yapılacak.



(Monaco/14.00) (Fotoğraflı)



2- Süper Lig'de 3. haftanın perdesi Kasımpaşa-MKE Ankaragücü, İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçlarıyla açılacak.



(İstanbul/Kayseri/20.30) (Fotoğraflı)



3- TFF 1. Lig'de 3. hafta Osmanlıspor-Adanaspor müsabakasıyla başlayacak.



(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)



4- Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası, İspanya'nın başkenti Madrid'de sürüyor.

5- Kadın A Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.

(Priştine/21.00)



6- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Mersin Cimnastik Salonu'nda elemelerle başlayacak.



(Mersin/14.30) (Fotoğraflı)



7- Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur ilk maçında Sırbistan temsilcisi Metaloplastika ile Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ - Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı bin 500'ü aştı

- Türkiye genelinde faaliyet gösteren Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı bin 530'a yükseldi

- Sayıları bin 186'ya ulaşan Ar-Ge merkezlerinde bu zamana kadar yazılımdan sağlığa, havacılıktan enerjiye çeşitli sektörde 34 bin 239 proje yürütüldü

- Tekstil, imalat sanayisi, makine, otomotiv, elektronik, enerji ve madencilik gibi birçok sektörde çalışmaların yapıldığı 344 tasarım merkezinde tescillenen patent sayısı 141, tescilli marka sayısı 810, tescilli tasarım sayısı bin 250 oldu

(Dilara Zengin/Ankara)

2- Okul kıyafeti alacak velilere "pamuklu ürün" uyarısı

- Türk Dermatoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu:

- "Bazı tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılan boyalar ve kimyasallar çocukların sağlığına zarar verebilir. Bu yüzden pamuk bazlı kıyafetler tercih edilmeli"

- "Çocukların kıyafetleri çok dar olmamalı, rahat olmalı. Dar ve sentetik içerikli kıyafetler sürtünme yaratarak sırtta ve kalçada iltihaplanmalara, kabarık ve kaşıntılı sivilcelenmelere neden olabilmektedir"

- "Ayakkabılar modeline, tasarımına göre değil fonksiyonuna göre sağlıklı tercih edilmeli. Çocuklarda tırnak batmasını önlemek adına okul ayakkabıları yarım ya da bir numara büyük alınmalı"

(Duygu Yener/Ankara)

3- Yüz tanıma teknolojisinde mahremiyet tartışmaları büyüyor

- Yüz tanıma teknolojisi şehirlerin sokaklarından havalimanlarına, stadyumlardan kamu binalarına kadar hemen hemen hayatın her alanında kullanılmaya başlandı

- Yüz tanıma teknolojisi güvenlik alanında getirdiği büyük avantajların ardından kişisel mahremiyet konusunda neden olduğu sıkıntılar nedeniyle bütün dünyada tartışmalara neden oluyor

- Çin, Doğu Türkistan bölgesinde her sokağa yerleştirdiği kameralar ile bölge sakinlerini çok sıkı bir takip altında tutarken, İsrail hükümeti de Batı Şeria sakinlerini yüz tanıma teknolojisini kullanarak takip altında tutuyor

- "Rekognition" isimli yazılım ile kullanıcıların yüzlerinden duygu durumları anlaşılabiliyor

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)





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