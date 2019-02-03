GÜNDEM / 3 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya gelecek.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sincan'da şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda buluşacak, Merkez Güngörmüşler Konağı'nı ve esnafı ziyaret edecek, seçim irtibat bürolarının açılışına katılacak, STK temsilcileri ve muhtarlarla akşam yemeğinde bir araya gelecek.



(Ankara/ 10.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde, "Doğu ve Güneydoğu Kanaat Önderleri ile Toplantı" programına katılacak.



(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüşecek.



(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD’nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.



(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası’nda son gün müsabakalarını izleyecek.



(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Spor Toto Süper Lig'de 20. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor, Akhisarspor-Medipol Başakşehir, Antalyaspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.



(Erzurum/13.30/Manisa/16.00/Antalya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta Tetiş Yapı Elazığspor-Giresunspor, Hatayspor-Denizlispor, Afjet Afyonspor-Adanaspor müsabakalarıyla sürüyor.



(Şanlıurfa/Hatay/13.30/Afyonkarahisar/16.00) (Fotoğraflı)



4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftaya Fenerbahçe Beko-Türk Telekom, Banvit-Gaziantep Basketbol, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşılaşmalarıyla devam edilecek.



(İstanbul/13.00/Balıkesir/15.15/Sakarya/17.30) (Fotoğraflı)



5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Çukurova Basketbol-Galatasaray, Canik Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla sona erecek.



(İstanbul/14.00/Mersin/Samsun/16.00) (Fotoğraflı)



6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank-Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor-VakıfBank müsabakalarıyla tamamlanacak.



(İstanbul/14.00/16.00/Aydın/15.00/Ankara/16.00/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)



7- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası Osmangazi Belediyespor-Ardeşen Gençlik müsabakasıyla sona erecek.



(Bursa/16.00)



8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 20. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.



9- Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası kros yarışmaları Portekiz'de yapılacak.



(Albufeira/13.00)





ÖZEL HABER

2- Altın fiyatı yerel seçimlere kitlendi

3- İstanbul havalimanları, 2,7 milyon ton yükü omuzladı



- İstanbul'daki tüm havalimanlarından geçen yıl icra edilen geliş ve gidiş seferlerinde taşınan yük miktarı önceki seneye göre 206 bin 756 ton arttı



- Bu dönemde megakentin havalimanlarından düzenlenen iç ve dış hat uçuşlarında toplam 2 milyon 743 bin 725 tonluk bagaj, kargo ile posta yükü nakledildi



(İzzet Taşkıran/ İstanbul)







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