GÜNDEM / 3 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek.







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, hayırsever iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.



(Kırıkkale/10.15/12.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığında törenle karşılanacak, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinsa ile bir araya gelecek, Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Başbakan Zoran Zaev ve Meclis Başkanı Talat Caferi ile ayrı ayrı görüşecek.



(Üsküp) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.



(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)







EKONOMİ



1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 5. Başvuru Çağrısı Bilgilendirme ve Tanıtım Programı'na katılacak.



(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya Enerji Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı Aleksandr Novak ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin ile ikili görüşmelerde bulunacak.



(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecine ilişkin açıklama yapacak.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- TÜİK, mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin NATO'daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik" başlıklı panelde konuşacak, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşecek, ABD Kongresinde Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel ile bir araya gelecek.

(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın, ordunun çağrısıyla istifa etmesinin ardından gelişmeler izleniyor.



(Cezayir/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, üniversite öğrencileriyle buluşacak.



(Kırklareli/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- FETÖ davaları



- FETÖ’nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 32'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de devam edilecek.





SPOR



1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ümraniyespor ile Akhisarspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)



2- Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor, Hatayspor-Birevim Elazığspor, Balıkesirspor Baltok-Giresunspor, Abalı Denizlispor-Altay müsabakaları yapılacak.



(Gaziantep/Hatay/Balıkesir/16.00/Denizli/19.00) (Fotoğraflı)



3- Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Arkas Spor ile Tokat Belediye Plevne karşı karşıya gelecek.



(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)



4- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ilk devre birinci gün maçlarında İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde İnegöl Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Arhavi Belediyespor karşılaşacak.



(İzmir/14.00/16.00) (Fotoğraflı)



5- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarında Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor, Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor karşı karşıya gelecek.



(Ankara/Rize/17.00)



6- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 29. hafta karşılaşmaları yapılacak.



7- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası finalinin ilk maçında Rusya temsilcisi Nadezhda, Fransa ekibi BLMA'yı konuk edecek.



(Orenburg/17.00)



ÖZEL HABER

2- Telefon dolandırıcılarına BTK freni

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca, "kefilsiz ve şartsız kredi verileceği" veya "hediye kazanıldığı" gibi gerçeği yansıtmayan mesajlardan dolayı tüketicilerin yaşadığı mağduriyetin önlenmesi amacıyla yeni düzenlemeye gidildi

- Abone onayı alınmayan hatlarda, 888/898'li katma değerli elektronik haberleşme hizmeti kapatılacak ve bu hatlar için ücretsiz bilgilendirme anonsu yapılacak



(Arife Yıldız Ünal/Ankara)











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