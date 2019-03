Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu ve Samsun'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.



(Ordu/13.00/Samsun/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Elmadağ Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirecek, Yenimahalleliler Derneği ve Hasanoğlan Çevre Koruma Derneğini ziyaret edecek, Hacıbektaş Veli Parkı'nda halkla buluşacak.



(Ankara/13.00/13.30/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, iş adamları, AK Parti yönetimi, MHP yönetimi, Meclis üyeleri, Meclis üyesi adayları, aday adayları ve akil insanlarla kahvaltıda bir araya gelecek, esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Seçim İrtibat Bürosu açılışını gerçekleştirecek, muhtarlar ve STK temsilcileriyle toplantı yapacak, Cumhur İttifakı salon toplantısına katılacak.



(Ankara/10.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polatlı'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanlarıyla kahvaltıda bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek, Ankaralılar buluşmasına iştirak edecek, Beypazarı'nda esnaf ziyaretinin ardından proje tanıtım toplantısına iştirak edecek.



(Ankara/11.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Valiliği ve müzeyi, AK Parti İl Başkanlığını, esnafı, seçim bürosunu ziyaret edecek, sektör temsilcileriyle toplantı yapacak, Kazanlı Turizm Bölgesi'nde incelemelerde bulunacak, Mersin Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve esnaf ziyaretlerinden sonra sektör temsilcileriyle toplantı yapacak.



(Adana/09.00-13.00/Mersin/15.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanlığı yeni hizmet binasını ziyaret edecek ve basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı'na katılacak ve temaslarda bulunacak.



(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL



1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Değişen Dünyada Değerlerin Korunmasında Diyanet Hizmetleri" ana temalı "3. İlçe Müftüleri Kongresi" açılış programına katılacak.



(Ankara/17:00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'de 24. haftaya Atiker Konyaspor-Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.



(Konya/13.30/Malatya/16.00/Erzurum/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İskoçya'nın Glasgow kentinde sona erecek.



(Glasgow/13.00/21.00)



3- Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta Altınordu-Hatayspor, Ümraniyespor-Kardemir Karabükspor, Boluspor-İstanbulspor, Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği müsabakalarıyla sürecek.



(İzmir/İstanbul/13.30/Bolu/16.00/Afyonkarahisar/19.00) (Fotoğraflı)



4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta Pınar Karşıyaka-Galatasaray Doğa Sigorta, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediyespor, TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen müsabakalarıyla sona erecek.



(İzmir/13.00/İstanbul/15.15/17.30/Bursa/20.00) (Fotoğraflı)



5- Voleybolda Efeler Ligi'nin 21. haftası Halkbank-Tokat Belediye Plevne, Maliye Piyango-Arkas Spor maçlarıyla tamamlanacak.



(Ankara/14.00/16.30) (Fotoğraflı)



6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftası Eczacıbaşı VitrA-Galatasaray HDI Sigorta, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları-VakıfBank, Fenerbahçe Opet-Karayolları, Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş müsabakalarıyla sona erecek.



(İstanbul/14.00/16.00/16.30/18.30/Çanakkale/17.00) (Fotoğraflı)



7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 17. haftasına 3 maçla devam edilecek.



8- TFF 3. Lig'de 24. hafta 2 maçla tamamlanacak.





ÖZEL HABER



1- "Terör koridoruna asla müsaade etmeyeceğiz"



- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

- "Terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Terör koridoruna asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimiz, tüm kurumlarıyla, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her türlü operasyon ve kapasiteye sahiptir"

- "(Suriyelilerin ülkelerine dönüşü) Türkiye, tüm Avrupa'nın ve insanlığın yapması gereken ödevi yerine getirmektedir. Bu konuda yalnız bırakılmaması gerekir. Suriye'de yaşanan zulmün ve haksızlığın ortadan kaldırılması için hareket edilmeli ve insanların evlerine güvenlik içerisinde dönmesi sağlanmalı"



(Kerem Kocalar/Gaziantep)



2- "Yazın susuz kalmayacağız"

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

- "Barajların doluluk oranı geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50 arttı"

- "Türkiye'nin yağışlar ve suyla ilgili hiçbir sıkıntısı yoktur. Yazın susuz kalmayacağız"



(Cüneyt Kemal Özkök-Zeynep Kahveci/Ankara)



3- Antarktika'daki Türk ekibinin yabancı misafirleri



- Türkiye'nin 3'üncü kez düzenlediği Ulusal Antarktika Bilim Seferi, bu yıl ilk kez 4 ülkenin araştırma projesine de ev sahipliği yaptı

- Seferde yer alan 6 yabancı katılımcı, Bulgaristan, Çekya, Şili ve Ukrayna'nın bilimsel araştırma projeleri için Türk ekibiyle "beyaz kıta"da çalışmalarda bulunurken, iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler

- Bulgaristan Ulusal Kutup Araştırmaları Merkezi Bilim ve Eğitim Projeleri Koordinatörü Jeolog Stefan Velev:

- "Türkiye ile coğrafi olarak komşuyuz. Bu, neden Antarktika'da da gerçek olmasın? Türk arkadaşlarımı çok seviyorum"

- 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy:

- "Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde danışman ülke statüsüne geçme, Antarktika'nın araştırma ve birlik ruhunu taşıma adına daha sonraki seferlerde de diğer ülkelerin bilim insanlarının aramızda olması bizim için önem taşıyor"



(Dilara Zengin/Antarktika)













