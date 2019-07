GÜNDEM / 29 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop Moğolistan'da



- Resmi ziyaret için Moğolistan'da bulunan Şentop, Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga ve Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gomboja Zandanshatar ile bir araya gelecek.



- Şentop, Türkiye ile Moğolistan arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 50. yılı anısına hazırlanan posta pullarının tanıtımı ile yapımı TİKA tarafından gerçekleştirilen Başsavcılık Ceza Davaları Merkezi Arşiv Ofisi'nin açılış törenlerine iştirak edecek.



(Ulanbator) (Fotoğraflı-Görüntülü)







EKONOMİ



1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Demokrasi Üniversitesi ve Ege İhracatçılar Birliğine ziyaretlerde bulunacak, eski Turizm ve Devlet Bakanı Işılay Saygın için Buca Muradiye Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.



(İzmir/09.00-13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ziyaretlerde bulunacak, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.



(Aksaray/14.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "TEI-TUSAŞ Motor Sanayii, Türkiye'nin NADCAP Akredite İlk Malzeme Test ve Araştırma Laboratuvarı" açılış törenine katılacak.



(Eskişehir/ 11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.



(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Ferruh Bozbeyli için Mecliste ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze törenleri düzenlenecek.



(Ankara/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)







SPOR



1- Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başlayacak. (Fotoğraflı)



2- Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası Yunanistan'da sürüyor. Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan ile karşılaşacak.



(Volos/19.00)



3- A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın teknik heyet ve oyuncuları, 23 Ağustos-8 Eylül'de düzenlenecek ve finallerine Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 2019 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenecek medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.



(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)



4- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.



- Kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Apollon Larisas ile özel maçta karşı karşıya gelecek.



- Sezona Avusturya'da hazırlanan Trabzonspor, özel maçta İtalya ekibi Verona ile karşılaşacak.



(Bischofshofen/Bad Zell/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER





1- Afetlerin olumsuz etkileri "ARAS" ile en aza indirilecek



- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu:



- "Afetleri önceden tahmin etmek, afetlere yönelik hazırlıkları önceden yapmak artık daha fazla önem arz ediyor. Bu kapsamda hem arşiv verilerini hem de farklı bilimsel modellemeleri kullanarak Afet Risk Azaltma Sistemi'ni (ARAS) geliştirdik"



- "Sistemle başta kamu yatırımları olmak üzere bundan sonra yatırımların daha akılcı, daha kanıta dayalı yapılması ve afetlerin olası etkilerini en aza indirgemeyi hedefliyoruz"



- "Bugüne kadar hiç önemli bir duyuru, tanıtım yapmadan 16 binden fazla vatandaşımız e-devlet üzerinden gönüllümüz oldu. Bu rakam her gün artıyor"



- "Afetler olduğunda müdahalede bize omuz, destek verebilecek, arama kurtarmadan ilk yardıma, iletişimden psikodesteğe, afet eğitimlerinden afetin farklı süreçlerine kadar destek verebilecek farklı insanlara ihtiyaç duyuyoruz"



(Okan Coşkun/Malatya)



2- Faiz indirimi, konut sektöründe ipotekli satışları artıracak



- Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun:



- "Merkez Bankası, faizleri 425 baz puan indirerek enflasyon ile aradaki makası daraltmada önemli ve kuvvetli bir adım attı. Faiz indirimi, tüm piyasalara olduğu gibi konut piyasasına da olumlu yansıyacak"



- "Faizlerdeki düşüş artıkça talep daha da canlanacak ve konut piyasasında bir anda değil ama 3 aylık perspektifte bir canlanma bekliyorum. Faiz indirimi, konut sektöründe ipotekli satışların artması yönünde çok önemli olacak"



- "Yurt dışında yaşayanların ve yabancıların konut talebi de hızla artıyor. Dolayısıyla Türkiye'de önümüzdeki 10-20 yıllık perspektifte konut sektörü daha da gelişecek ve asıl iş odağı bu olan müteahhitlerle bu pazar devam edecek"



(Yunus Türk/İstanbul)



3- Karaciğer naklinin en sık görülen ikinci nedeni kronik Hepatit C

- Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Güzelbulut:

- "Kronik Hepatit C, dünyada ve Türkiye'de siroz, karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserinin en önemli nedenlerinden birisidir. Kronik hepatit C'nin neden olduğu bu komplikasyonlar, ülkemizde karaciğer naklinin en sık ikinci nedenidir. Bu nedenle kronik Hepatit C'nin önlenmesi, erken tanısı ve tedavisi büyük önem arz etmektedir"

- "Günümüzde kronik Hepatit C'nin oldukça etkili bir tedavisi bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda kullandığımız tedavi süresi uzun ve etkinliği kısıtlı olan pegile interferon bazlı tedavilerin aksine günümüzde kullanılan ilaçlarla 3-6 aylık tedavi sonunda hastaların yüzde 95'inden fazlasında kronik Hepatit C tamamen iyileşmektedir"



(Hatice Şenses/İstanbul)











***



