GÜNDEM / 29 Ocak 2019

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sinema sektörü temsilcilerini kabul edecek.



(Ankara/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.



(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç ile bir araya gelecek, heyetler arası görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il milli eğitim müdürlerinin katılımıyla "2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayı"na katılacak.



(Antalya/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ



1- İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit konusundaki B Planı ile milletvekillerinin değişiklik teklifleri İngiliz parlamentosunda oylanacak.



(Londra)



2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD’nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.



(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler izleniyor.



(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesi'ndeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nın ikinci gün oturumları yapılacak.



- Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Uluslararası Hilal İslam Komitesi Başkanı Ali Buhedma, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkan Yardımcısı Gilles Carbonnier ve Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Elhadj As Sy ile basın toplantısı düzenleyecek.



(İstanbul/09.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- FETÖ davaları



- Darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



- Darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesi, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)







SPOR



1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile Boluspor arasındaki erteleme rövanş maçı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve son çeyrek finalist belli olacak.



(İstanbul/19.45) (Fotoğraflı)



2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 13. haftasında D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan, Belçika temsilcisi Filou'yu BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde konuk edecek.



(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)



3- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 11. haftasında B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



(Atina/19.00)



4- Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Arkas Spor, Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - "Göbeklitepe Yılı" Güneydoğu turizmini canlandıracak

- Köklü tarihi, doğal güzellikleri, gastronomideki ünü ve kültür turizmindeki potansiyeli sayesinde ziyaretçilerin gözde merkezlerinden olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, "Göbeklitepe Yılı" sayesinde bu sene turizmde "altın yılı"nı yaşaması bekleniyor

- Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban:

- "Geçen yıl sektör olarak yoğun bir dönem geçirdik. Bu yıl ise hareketliliğin daha da artmasını öngörüyoruz. Şu an nisan-mayıs ayları için otellerde yer bulmak zorlaşıyor"

- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:

- "Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, hepsini birlikte düşünmek gerekiyor. Burada büyük bir kültürel miras, hazine var. Sandık açıldıkça ayrı bir güzellik, ayrı bir miras, tarih ve kültür çıkıyor"



(Halil Fidan - Zuhal Kocalar/Şanlıurfa)

3- Kenevirden üretilen x-Ray'ler havalimanında



- İki Türk girişimcinin kurduğu TechnoArge tarafından, havalimanlarında valiz kontrolü yapılan x-Ray cihazlarının çevreye yaydığı radyasyonu sıfıra düşüren x-Ray cihazları üretiliyor



- Kenevir kaplamasıyla radyasyonu emen x-Ray cihazı, aynı zamanda valizleri de dezenfekte ederek virüslerin ülke ülke dolaşmasını engelliyor



- Patenti alınan cihazın, havalimanlarında kullanımı için satışına başlandı



- Halk sağlığı ile ilgili girişimlere imza atan şirketin geliştirdiği el dezenfektan makinesi, insanları bulaşıcı hastalıklardan koruyor



- TechnoArge Genel Müdürü Muzaffer Gökçimen:



- "Kenevir konusunu aslında 3 yıldır çalışıyoruz. Dünyada kompozit kenevirde çok çok ilerideyiz. Kenevirden x-Ray cihazlarında şu anda 'top' noktaya gidiyoruz"



- TechnoArge Pazarlama ve Satış Direktörü Selim Özler:



- "x-Ray cihazımızın yüzde 65 kaplamasını kenevirden üretiyoruz. Malum x-Ray cihazları çok fazla radyasyon yayıyor. Bunun önüne geçtik"



(Musab Turan/İstanbul)



***







