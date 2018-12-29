GÜNDEM / 29 ARALIK 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda, partisinin 31 Mart Yerel Seçimleri İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'na katılacak.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, il değerlendirme toplantısına iştirak edecek, kentsel dönüşüm alanları saha incelemesinde bulunacak.



(Rize/09.00/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)







EKONOMİ



1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakanlık Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek, GAZİRAY şantiyesi ve yol güzergahında, Gaziantep-Nizip yolunda incelemeler yapacak.



(Gaziantep/10.00-14.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)







DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'da Suriye konusunda temaslarda bulunacak.



(Moskova) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Filipinler’in güneyinde meydana gelen depremin ardından gelişmeler izleniyor.

(Fotoğraflı - Görüntülü)



3- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Washington)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)



5- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana/Ankara)







SPOR



1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftaya Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ, Türk Telekom-Galatasaray, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Banvit maçlarıyla devam edilecek



(İstanbul/13.00/Ankara/15.15/Sakarya/17.30) (Fotoğraflı)



2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta Mersin Büyükşehir Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum, Fenerbahçe-Bellona Kayseri Basketbol, İzmit Belediyespor-Çukurova Basketbol, BOTAŞ-Galatasaray müsabakalarıyla başlayacak.



(Mersin/14.00/İstanbul/15.30/Kocaeli/17.00/Ankara/18.30) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- "Kartlı ödemeler ekonomiye can suyu oldu"



- Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko:

- "Kredi kartıyla yapılan ödemelerin 2018 yılı sonunda yüzde 19 büyümeyle yıllık 720 milyar TL'ye, banka kartıyla yapılan ödemelerin ise yüzde 39 büyümeyle 100 milyar TL'ye ulaşacağı öngörülmektedir"

- "Kamu ödemelerinde kartlarla ödemelerin yaygınlaşması tahsilat oranını artırıyor"

- "Türkiye'nin Dijital Cüzdanı - BKM Express ile mağaza içi alış veriş ve dijital bağış dönemi başladı"

- "2018 yılında yapılan temassız işlem adedi geçen yılın 2,5 katına çıktı"

(Murat Birinci / İstanbul)





2- İşverene prim indirimi müjdesi

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

- "51 il ve 2 ilçede işverenimize sağladığımız ilave 6 puanlık sosyal güvenlik prim indirimini 2019 yılında da devam ettiriyoruz"



- "İşverenlerimiz asgari ücret üzerinden çalıştırdıkları bir sigortalı için 882 lira 6 kuruş yerine 601 lira 2 kuruş sosyal güvenlik primi ödeyecek"



(Özcan Yıldırım/Ankara)





3- GRAFİKLİ - İstanbul'da taksicilere 3 milyon 235 bin lira ceza

- İstanbul'da 2018 yılında taksilere yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 10 bin 801 ceza kesildi



- Taksicilere en çok para cezası "sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak"tan kesilirken, bu ihlalden 795 bin 92 lira tutarında 394 ceza işlemi uygulandı



- Şoförler en çok cezayı ise "taşıt yolu üzerinde park etmenin yasaklandığı yerlere park etmek" ihlalinden aldı



(Ammar Nas - Hüseyin Bağış / İstanbul)





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