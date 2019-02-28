GÜNDEM / 28 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda halka hitap edecek.



(Erzurum/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurulu'nda Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno için düzenlenecek Fahri Doktora Tevdi Töreni'ne katılacak.



(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kestel, Gürsu ve Osmangazi ilçelerinde akademik odalar, sivil toplum kuruluşu ve esnaf odaları temsilcileri, muhtarlar ve iş insanlarıyla buluşacak.



(Bursa/11.00/12.30/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Van Adliye Sarayı ve Valiliği ziyaret edecek, Tuşba, İpekyolu ve Edremit seçim büroları açılışlarına katılacak.



(Van/13.45-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ai̇le, Çalışma ve Sosyal Hi̇zmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ordu Vali̇li̇ği̇ ziyaretinin ardından il koordi̇nasyon toplantısı ile "İŞKUR Kampüs"te programına iştirak edecek, tekstil ve yağ fabrikalarını gezecek, Giresun Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve esnaf ziyareti sonrası engelli ve engelli aileleriyle bir araya gelecek.



(Ordu/09.30-16.30/Giresun/16.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beylikdüzü ve Avcılar'da kanaat önderleriyle bir araya gelecek, esnaf ziyareti ve mitingler yapacak, Zeytinburnu'nda Giresunlu gençlerle ve Rumelililerle buluşacak.



(İstanbul/09.30-22.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valilik ziyaretinin ardından TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi ve Ödül Töreni'ne katılacak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, MHP seçim bürosu açılışında yer alacak, hayırseverler, idareci ve öğretmenlerle buluşacak, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na iştirak edecek ve gençlerle bir araya gelecek.



(Adana/09.45 - 20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla Hilton Garden Inn Otel'de Sağlık Bakanlığı, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında "Aşırı Tuz ve Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar Protokolü" imzalanacak.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







EKONOMİ



1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde "AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı" ve basın toplantısına katılacak.



(İstanbul/09.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fidan dağıtımı ve sektör toplantısında bulunacak, halka hitap edecek, Düzce'de belediye ziyareti sonrası seçim koordinasyon merkezi açılışı ile Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.



(Karabük/10.15-12.00/Düzce/15.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde "AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı" ile "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi İmza Töreni"ne katılacak.



(İstanbul/09.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- TÜİK, ocak ayı dış ticaret istatistikleri ile geçen yılın son çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



6- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/14.30)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Ürdün'ün Ekonomik Büyümesi ve Fırsatlar: 2019 Londra Girişimi" konferansına katılacak.



(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Vietnam'da ikinci kez bir araya gelecek.



(Hanoi) (Fotoğraflı)



3- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.



(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir nedeniyle zirveye çıkan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 22. yılı dolayısıyla yurt genelinde düzenlenecek programlar izlenecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- FETÖ davaları



- FETÖ 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Adana Büyükşehir Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 35 yıla kadar, diğer 11 sanığın ise 5 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Adana / 10.00)



- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski hakim ve savcı çiftin yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Adana / 14.30)



- Sakarya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan 4 avukat ile bir öğretmen hakkında açılan davanın görülmesine Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Sakarya / 09.00)







SPOR



1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kasımpaşa ile Akhisarspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)



2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Darüşşafaka Tekfen ise İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a konuk olacak.



(İstanbul/20.45/Tel Aviv/22.05) (Fotoğraflı)



3- Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Samsun'da sürüyor.



- Organizasyonun üçüncü gününde bireysel ve takım eleme atışları yapılacak.



(Samsun/09.00/14.30) (Fotoğraflı)



4- Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Çukurova Basketbol-BOTAŞ ve Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe maçları, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda yapılacak.



(Şanlıurfa/17.00/19.30) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER





1- Bakanlıktan "renkli pamuk" hamlesi

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

- "Sarı gelin ve gelincik adıyla bir tanesi koyu kahve bir tanesi açık kahve iki adet doğal renkli pamuk üretimi gerçekleştirilecek"

- "Boya kullanılmadan doğal olduğu için kanserojen etkisi yok, çevreci, organik ve çocuk giyimi açısından önemli"



(Mehmet Fatih Erdoğdu/Ankara)



2- Türkiye'nin Antarktika'daki ilk meteoroloji istasyonu kuruldu

- 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türkiye'nin kıtadaki ilk otomatik meteoroloji gözlem istasyonu oluşturuldu

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendisi Mehmet Yıkılmaz:

- "İstasyonda sıcaklık, nem, basınç, kar yağışı gibi parametreler ölçülecek"



(Dilara Zengin/Antarktika)

3- GRAFİKLİ - Adil Öksüz'ün kardeşi de "inkar"ı seçenlerden

- FETÖ/PDY'nin "TSK imamı" olduğu belirlenen firari Adil Öksüz'ün kardeşi eski akademisyen Ahmet Öksüz'ün, hem savcılık hem de mahkemede delillendirilen ağabeyiyle ilişkisini, Bank Asya hesap trafiğini, itirafçı eşinin ByLock kullanıcısı olduğunu, bütün dijital verileri yok ettiğini inkar etmesi, hakkında verilen cezanın gerekçeli kararında yer aldı

- Suçlamalardan kurtulmak için kolluk ve savcılıkta ağabeyini reddeden, soyadını değiştirmek isteyen, anne ve babasıyla bayramdan bayrama ve memleketlerinde görüşebildiklerini ileri süren Öksüz'ün, tutukluluğu nedeniyle bakıma muhtaç yaşlı anne babasına yardım edemediğini mahkemede söylemesi ve tahliye talep etmesi dikkati çekti

- Öksüz'ün, kolluk ve savcılıkta ifade ettiği Bank Asya'daki hesabını 17/25 Aralık sürecinden sonra kapattığı iddiası, 2013-2015 yılları arasında başka bankalardan ihtiyaç kredisi çektiği halde Bank Asya'ya yüklü miktarda TL ve dolar yatırdığı, 2008 yılında açılan hesabının 2015'in sonuna kadar açık ve aktif olduğu Bankalar Birliği Risk Merkezinden gelen delillerle çürütüldü



(Ahmet Özler / Karabük)













***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.









