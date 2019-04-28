GÜNDEM / 28 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gün çalışmalarına katılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu'nda düzenlenecek "İlim Yaymalılar Buluşması"na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'taki resmi temasları kapsamında Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ile görüşecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 30. haftaya İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor-Akhisarspor, Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/Bursa/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta İstanbulspor-Birevim Elazığspor, Osmanlıspor-Ümraniyespor, Adana Demirspor-Boluspor, Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok müsabakalarıyla sürecek.

(İstanbul/14.00/Ankara/Adana/16.30/Denizli/19.30) (Fotoğraflı)

3- TEB BNP Paribas İstanbul Cup uluslararası kadınlar tenis turnuvası Spor Toto Tennis Park'ta çiftler ve tekler final müsabakalarıyla sona erecek. Çiftler finalinde Timea Babos-Kristina Mladenovic ikilisi, Alexa Guarachi-Sabrina Santamaria ikilisinin karşısına çıkacak. Tekler finalinde Petra Martic ile Marketa Vondrousova karşılaşacak.

(İstanbul/14.30/17.00) (Fotoğraflı)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 28. haftaya Darüşşafaka Tekfen-Fenerbahçe Beko, Afyon Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.15/Afyonkarahisar/20.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe, Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

(İzmir/14.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 23. hafta maçları yapılacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 2018-2019 sezonu 2 maçla tamamlanacak.

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 33. hafta müsabakaları yapılacak.

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Azerbaycan Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Bakü/15.10) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Ticaret diplomasisi "yeni yol haritası" için toplanıyor

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

- "Ticaret diplomasimizi yeniden yapılandırıyoruz. Yeni bir bakış açısıyla ticaret müşavirlerini daha etkin, verimli ve görünür hale getireceğiz"

- "Hedef pazarlarımıza yönelik stratejilerimizi, ticarette yeni yol haritamızı dünya genelinde 131 merkezden gelen 166 müşavirimiz ve ataşemiz ile 4. Ticaret Müşavirleri Konferansı'nda masaya yatıracağız"

- "Ticaret müşavirlerimiz bu kapsamda iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, iş konseyi başkanlarıyla bir araya gelecek. İş dünyası temsilcilerinin taleplerini, önerilerini, beklentilerini ticaret müşavirleriyle paylaşmaları sağlanacak"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- FETÖ, ihanete böyle hazırlandı: Gülen'in sohbetlerindeki darbe şifresi

- FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminden önce Pensilvanya'daki malikanesinde üzerine ilk defa giydiği asker yeşili bir pardösüyle "giysi dili" ile bir konuşma yaparak, örgütün TSK içerisindeki mensuplarına darbe hazırlığı için subliminal mesaj verdi

- Terör örgütü elebaşı Gülen, 5 Şubat 2016’daki konuşmasında, "düşmanı yenme duası" olarak yer alan duayı okuyarak, "düşman" tanımlamasıyla örgüte karşı yürütülen mücadeleye öncülük eden siyasal iktidarı kastetti

- Örgüt liderinin ezoterik bir dil kullanarak yaptığı bu konuşmalardaki mesajı alan örgüt üyeleri, kendilerini "yurtta sulh konseyi" olarak adlandırıp 15 Temmuz 2016 tarihinde bu isim altında darbe bildirisi yayımlayarak silahlı darbe teşebbüsünde bulundu

(Melike Gallenkuş-Mustafa Hatipoğlu/İstanbul)



3- Türk robotik takımı insansız hava araçlarında da iddialı

- Dünyanın en prestijli robot yarışmalarından First Robotics Competition'da 8 bin takım arasında dünyanın en iyi ilk 3 takımından biri olan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nin robotik takımı Integra 3646, insansız hava araçları konusunda da iddialı

- Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü ve Integra 3646 mentoru Tolga Yıldız:

- "İnsansız hava araçları son zamanlarda gündeme gelse de biz bu araçlarla ilgili 12 yıldır ders veriyoruz. Bu alanda Türkiye'nin en iyisiyiz ve iyi bir tecrübeye sahibiz. Bu bağlamda model uçaklar ürettik ve bu uçakları 4 liraya mal ediyoruz. Ürettiğimiz bu model uçaklar tek yönlü olarak 140 kilometre gidebiliyor"

- Integra 3646 üyesi Elif Tuncel:

- "Amerika'daki robotik takımlarda mentor sayısı daha fazla ve bazı takımlar çalışmalarını NASA kampüsünde gerçekleştiriyor. Çok geniş imkanlara sahip takımlar olmasına rağmen yarışmada bu takımlardan daha başarılı olduk"

(Tolga Yanık-Ergin Garip/İstanbul)







***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.







