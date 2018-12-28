GÜNDEM / 28 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Avni Aker Millet Bahçesi, Çömlekçi, Zagnos, Tabakhane ve Yomra kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunacak.

(Trabzon/10.00-17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, İçişleri Bakanı Ramil Usubov'la görüşecek, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret edecek.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Tarım ve Orman Sektör Toplantısı'na katılacak.

(Burdur/10.15-14.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Eximbank şubesinin açılışına ve ticaret odasında istişare toplantısına iştirak edecek.

(Gaziantep/10.00-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Bakanlığın koordinasyon toplantısına katılacak, TCDD Nurdağ şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

(Hatay/11.30-14.00/Gaziantep/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROBOİK Yarışmaları kapsamında düzenlenen İnsansız/Otonom Deniz Sistemleri Endüstriyel Tasarım Yarışması ve İnsansız Su Altı Araçları Prototip Yarışması Ödül Töreni'nde yer alacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- TÜİK, aralık ayı Ekonomik Güven Endeksi ile 2018 yılı bitkisel üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Ankara)





GÜNCEL

1- Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Niğde Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleştirilecek toplu iş sözleşmesi ile Hizmet-İş Sendikası İl Başkanlığı binasının açılış törenlerine katılacak.

(Niğde/14.30/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ankara Ulucanlar Hastanesi'nde 170 okul müdürüne "beslenme dostu okul" sertifikaları törenle verilecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesi Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirlenen FETÖ'nün sivil imamı 11 kişi ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılanmasına Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana / 10.00)

- Darbe girişimine ilişkin tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı tuğgeneral Deniz Kartepe ve 2. Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri kurmay albay Bülent Gürdoğan'ın yargılanması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Diyarbakır / 09.30)

- Darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği belirlenen Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz'ın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Kayseri / 09.30)

- Düzce'deki FETÖ/PDY davasında, aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 32'si tutuklu 122 sanığın yargılanması sürecek.

(Düzce/14.00)









SPOR

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Real Madrid'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)



2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftanın ilk maçında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ile Afyon Belediyespor, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)



3- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta erteleme maçında Beşiktaş ile Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)









ÖZEL HABER

1- "Bakanlığın tanıtım bütçesi fona devredilecek"

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

- "Bakanlık olarak Turizm Geliştirme Fonu'nun yüzde 20-25'lik kısmını da biz oluşturuyoruz. 25-30 milyon dolar tanıtma bütçemiz var, onu fona aktarıyoruz, fonun kullanımına sunuyoruz"

- ''Fonda toplanan para, ağırlıklı olarak özel sektör, otel ve turizm yatırımcılarından oluşan yönetim kurulu tarafından, onların kontrolünde, onların istediği, programladığı şekilde tanıtım için harcanacak''

(Burcu Çalık-Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara

2- Efsane jokey, "şampiyonu" özlüyor

- Ünlü jokey Halis Karataş, henüz bir tayken tanıştığı ve hala kırılamayan Gazi Koşusu'nda 2.26.22'lik dereceyle rekora imza attığı Bold Pilot'ı unutamıyor

- Jokey Halis Karataş:

- "Üzerinden 22 yıl geçti, hala ilk günkü gibi... Benim için onun yeri hiçbir zaman doldurulamaz. Birçok şampiyon ata bindim ama o ekstra bir şampiyondu. Hislerini, yarıştaki yüreğini, koşma arzusunu ve mücadele azmini başka safkanlarda hala tam olarak görmüş değilim. O yüzden benim hayatımda Bold Pilot'ın apayrı bir yeri olacak"

- "Bana ilkleri yaşatan bir safkan. İlk Gazi Koşumu, ilk enternasyonel koşumu kazanarak, o mutluluğu bana yaşatan bir safkan. Koşarken de her sabah onu çalıştıran bendim. Zamanın büyük bir bölümünü birlikte geçiriyorduk. Benim hayatımda hiç bir zaman yeri doldurulamayacak"

- "Filmin galasında torunu birincilik elde etti. O da ayrı bir mutluluktu. Bold Pilot'ın yavrularından, torunlarından haramızda bulundurarak onu yaşatmaya çalışıyoruz"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)



3- "Bankacılık sektörü zorlu sınavı başarıyla geride bıraktı"

- Yapı Kredi Genel Müdürü Gökhan Erün:

- "Sahip olduğumuz deneyim, kaliteli insan kaynağı ve bilgi birikimimiz ile bankacılık sektörü olarak zorlu bir sınavı başarıyla geride bıraktık"

- "Otoriteler tarafından alınan aksiyonların da katkısı ile bankacılık sistemi, ekonomik göstergelerin sürekli değiştiği ortamda direncini korudu"

- "2019 yılında yatırımcı güveninin de artması genel ekonomide olduğu gibi bankacılık sektöründe de sürdürülebilir büyümenin ve daha sağlıklı bilanço yapısının önünü açacaktır"



- "Ana hissedarlarımız Koç Holding ve UniCredit dahil tüm hissedarlarımızın bize duyduğu güveni ve verdikleri önemi, sundukları destekler ile her daim hissediyoruz. Elbette bu sadece Yapı Kredi’ye değil, ülkemize duyulan güvenin de bir sonucu"



(Murat Birinci / İstanbul)





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