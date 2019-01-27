GÜNDEM / 27 Ocak 2019 ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Tesis ve Hizmetlerin Toplu Açılış Töreni'ne ve AK Parti Antalya İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katılacak.



(Antalya/14.00/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde MYK ve PM toplantılarına katılacak.



(Ankara/10.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda kura çekilecek.



(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.



(Antalya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çamlıca Gişeler'de karşılandıktan sonra TBMM Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'ın ofisini ziyaret edecek.



- Bahçeli, partisinin İl Başkanlığına yapacağı ziyaretin ardından akşam yemeğinde MHP İstanbul teşkilatıyla bir araya gelecek.



(İstanbul/14.15/14.30/15.45/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, şehit ve gazi çocukları buluşması kahvaltı programına katılacak, AK Parti Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirecek.



(Ankara/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ





1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Valiliği ziyaret edecek, Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi inşaatında incelemelerde bulunacak, Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde Pres Makina'nın açılışına katılacak, İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde inceleme ve toplantı yapacak.



(Hatay/10.00/11.30/13.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "KADEM 4.İnovasyonda Kadın Ödül Töreni"ne katılacak.



(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ



1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD’nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.



(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'de 19. haftaya Çaykur Rizespor-Akhisarspor, Atiker Konyaspor-Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.



(Rize/13.30/Konya/16.00/Sivas/19.00) (Fotoğraflı)



2- Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta Giresunspor-Osmanlıspor, Altay-Afjet Afyonspor, Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor müsabakalarıyla sürüyor.



(Giresun/İzmir/16.00/Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)



3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftaya Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Banvit, Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji karşılaşmalarıyla devam edilecek.



(İstanbul/15.15/17.30/Afyonkarahisar/20.00) (Fotoğraflı)



4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş, Galatasaray-Fenerbahçe maçlarıyla sona erecek.



(İstanbul/16.00/17.30) (Fotoğraflı)



5- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Rafael Nadal arasında oynanacak tek erkekler finaliyle sona erecek.



(Melbourne/11.30) (Fotoğraflı)



6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş, Halkbank-Çanakkale Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Karayolları karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/14.00/16.00/18.30/Aydın/15.00/Ankara/16.00/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)



7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in ikinci yarısı 13. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.



8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 19. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.



9- Almanya ile Danimarka'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası, Norveç ile Danimarka arasında oynanacak final maçıyla sona erecek.



(Herning/19.30)





ÖZEL HABER



1- Ticaret Bakanlığı güvensiz 18 milyon ürüne geçit vermedi

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

- "Geçen yıl oyuncaktan, tıbbi cihazlara, cep telefonundan inşaat demirine kadar 1,6 milyar ithal ürünü denetime aldık. Bunlardan yaklaşık 18 milyon ürünü güvensiz bularak ülkeye girişine izin vermedik"

- "Bu ürünler arasında 3,6 milyon oyuncak, 350 bin serum seti, 1,2 milyon şırınga, 2,3 milyon iş eldiveni, 230 bin çift ayakkabı, 3,4 milyon ampul ve 2 bin ton inşaat demiri de bulunuyor”



(Merve Özlem Çakır/Ankara)



2- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "sigara" açıklaması



- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:



- "Sigaranın pek çok ilim adamı ve alim tarafından haram olduğu söyleniyor. Şahsen benim de kanaatim bu yöndedir"



- "Bu yıl hem hac hem de umre organizasyonlarında sigara kullanmayan din görevlilerimizi tercih edeceğiz. Daha sonraki yıllarda sigara kullananlar sınava dahi giremeyecek. Belki daha sonraki aşamalarda din görevliliği sınavlarında, sigara kullananlar tercih edilmeyecek"



- "Bu kararın alınmasında vatandaşlardan gelen şikayetler de etkili oldu. Vatandaşlarımız, elinde sigara bulunan din görevlisi görmek istemiyor"



- "Nefis terbiyesi için gittiğimiz Arafat'ta çadırların etrafındaki sigara izmaritlerini görünce benim yüreğime sanki bir hançer saplanıyor"



(Sefa Şahin/Ankara)



3- "Ürün fiyatlarını market zincirleri belirliyor"

- Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan:

- "Büyük market zincirleri nihai tüketim piyasasını ellerinde tutuyorlar. Bu, çok tehlikeli bir durum. Piyasa ellerinde olunca her zaman fiyatlarla oynama imkanları oluyor"

- "Bu market grupları, üreticiyi doğrudan kendisi için çalıştırıyor. Alım gücü onlarda olduğu için üreticinin satış fiyatını düşük tutabiliyorlar"



(Deniz Çiçek/Ankara)











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